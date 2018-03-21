«Любит есть малину»: лиса-воровка, которую сняли на видео в Полазне, оказалась любимицей дачников

Героиня новостей рыжая лиса-воровка, видеозапись с которой в соцсетях увидели тысячи пермяков, оказалась почти ручной. У неё даже есть имя — Маруся, так лису назвали дачники. Живет Маруся недалеко от дач в одном из прикамских посёлков, а местные очень любят рыжую соседку и часто угощают ее чем-нибудь вкусным.

18 марта пермяк Игорь Соловьев разместил в социальной сети видеозапись встречи с дикой лисой. Это и была Маруся.

— На реке пойманную рыбу я забрасывал в кофр снегохода, — рассказывал 59.ru автор видеозаписи Игорь Соловьев. — Немного отойдя в сторонку, увидел, что кофр шевелится. Подхожу и вижу, что в сумке сидит лиса и ест рыбу. Я крышкой закрыл кофр, поднялся на горнолыжную базу. Крышку открыл, а она не вылазит — сидит и ест. Я сходил до бара, взял шашлык и начал ее кормить мясом.

Выяснилось, что Маруся не боится людей. Местные дачники переживают по этому поводу: ведь лисица стала почти ручной и может пострадать от недоброжелателей.

— Маруся — это наша соседка по даче. У нас рядом с домом лисье логово. Каждый год в конце весны или начале лета мама-лисица приводит нам своих детей: мы их подкармливаем. Они нас развлекают, — рассказала 59.ru жительница дачного поселка Алена. — Первый раз лисица-мама пришла к нам в 2015 году умирать: была едва живая от голода. Самца задрали бродячие собаки. Она одна выкормила пятерых лисят. Мы ее начали подкармливать. А Маруся — ее внучка.

Маруся родилась в прошлом году и была единственной девочкой в помете. Было еще два брата.

— Но она умудрялась держать в страхе обоих: они даже не пытались подойти к кормушке до тех пор, пока сытая Маруся не отходила от нее. Она же первая вышла ко мне из логова, — рассказала женщина. — А однажды поздно вечером рыжая банда привела с собой тощего котенка. Он был настолько голодным, что практически проглотил две куриные шейки вместе с костями. Так у нас появилась Фрося.

Маруся очень любит собирать малину на огороде.

— Пока я собираю ягоды с верхних веточек, она с удовольствием объедает нижние, — сообщила дачница. — Сейчас всех лисят мама расселила: она лежит в логове с новым выводком. Но все лисята живут неподалеку и по старой памяти навещают нас, справедливо ожидая найти что-нибудь вкусненькое, оставленное для них. Они классные охотники: замечательно ловят птиц и мышей. Ну а мы немного помогаем им, подкармливаем. Ведь они приносят столько радости, когда встречают нас на даче. Маруся любит мясные обрезки, куриные шейки, мелкую речную рыбу. Профессионально ощипывает грудку у пойманных птиц. Ловит мышей и кузнечиков.

Дачники берегут свою рыжую соседку и попросили нас не указывать название поселка.