Дмитрий Селюк: «Было бы смешно, если бы „Спартак“ не выигрывал у „Рубина“, который в полубанкротном состоянии!»

Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью «СЭ» не стал называть новичков "Спартака" провальными трансферами и отметил, что красно-белые в любом случае должны были обыгрывать "Рубин" при своем финансовом положении.

— С «Ливерпулем» провалилась вся команда. А Луиз Адриану в этом сезоне забивал «Севилье», «Атлетику», «Локомотиву», "Зениту" , «Краснодару»…

— А я вам говорю про 0:7. А человек получает 4,5 миллиона… А знаете почему сейчас появился этот пост Трабукки с утра?

— Почему?

— Люди хотят завуалировать неудачные приобретения других игроков и трату на них немалых денег. Вот и все.

— Про Педро Рошу, Петковича и так далее.

— Я вообще считаю, что, может быть, все игроки раскроются. Когда-нибудь… Но в этом и заключается проблема. Мне очень понравилось высказывание главного тренера «Тоттенхэма» Покеттино: «Мы не хотим покупать трофеи». Что он имел в виду? Он хочет завоевывать их в игре.

— Причем здесь «Спартак»?

— «Спартак» соревнуется с «Зенитом» с точки зрения бюджета. Так? Но было бы смешно, если бы красно-белые со своими возможностями не выигрывали у «Рубина», который находится в полубанкротном состоянии! Это еще хорошо, что в Казань пришли люди, которые еще хотят выправить ситуацию. А когда «Спартак» выигрывает у Хабаровска, бюджет которого, наверное. равен зарплате Луиза Адриану? Многие еще хвалят селекцию клуба за то, что бразилец пришел бесплатно. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

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