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Дмитрий Селюк: «Было бы смешно, если бы „Спартак“ не выигрывал у „Рубина“, который в полубанкротном состоянии!»
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Дмитрий Селюк: «Было бы смешно, если бы „Спартак“ не выигрывал у „Рубина“, который в полубанкротном состоянии!» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью «СЭ» не стал называть новичков "Спартака" провальными трансферами и отметил, что красно-белые в любом случае должны были обыгрывать "Рубин" при своем финансовом положении.
— С «Ливерпулем» провалилась вся команда. А Луиз Адриану в этом сезоне забивал «Севилье», «Атлетику», «Локомотиву», "Зениту", «Краснодару»…
— А я вам говорю про 0:7. А человек получает 4,5 миллиона… А знаете почему сейчас появился этот пост Трабукки с утра?
— Почему?
— Люди хотят завуалировать неудачные приобретения других игроков и трату на них немалых денег. Вот и все.
— Вы про Педро Рошу?
— Про Педро Рошу, Петковича и так далее.
Педро Роша — провал трансферной политики?
— Я вообще считаю, что, может быть, все игроки раскроются. Когда-нибудь… Но в этом и заключается проблема. Мне очень понравилось высказывание главного тренера «Тоттенхэма» Покеттино: «Мы не хотим покупать трофеи». Что он имел в виду? Он хочет завоевывать их в игре.
— Причем здесь «Спартак»?
— «Спартак» соревнуется с «Зенитом» с точки зрения бюджета. Так? Но было бы смешно, если бы красно-белые со своими возможностями не выигрывали у «Рубина», который находится в полубанкротном состоянии! Это еще хорошо, что в Казань пришли люди, которые еще хотят выправить ситуацию. А когда «Спартак» выигрывает у Хабаровска, бюджет которого, наверное. равен зарплате Луиза Адриану? Многие еще хвалят селекцию клуба за то, что бразилец пришел бесплатно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Дмитрий Селюк: «Восхищаться Адриану? Марков, получая в 10 раз меньше, забил больше!»
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