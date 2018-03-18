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Международные наблюдатели отмечают хорошую организацию выборов в Москве
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Международные наблюдатели отмечают хорошую организацию выборов в Москве 

Российская Газета 11 часов назад
Фото: MosDay.ru
Наблюдатели из Китая отметили хорошую организацию процесса выборов президента России в Москве — китайская делегация с утра уже осмотрела работу избирательных участков в столице, а после приехала на встречу с представителями Мосгоризбиркома.
Как отметил руководитель делегации Джан Дэгуан, у москвичей получается проголосовать быстро, почти не стоя в очередях, а на избирательных участках царит спокойная атмосфера. По его словам, утром на участках было много пенсионеров — они приходили одними из первых.
Напомним, 18 марта в России проходят выборы президента страны. В Москве открыты 3620 избирательных участков — за ходом голосования следят наблюдатели как непосредственно на участках, так и через видеотрансляцию. По две камеры установлены в каждом участке — посмотреть изображение с них может любой желающий на сайте nashvybor2018.ru.
По состоянию на 10 часов утра проголосовали почти 6 процентов избирателей из столицы.
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