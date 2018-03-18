Международные наблюдатели отмечают хорошую организацию выборов в Москве

Наблюдатели из Китая отметили хорошую организацию процесса выборов президента России в Москве — китайская делегация с утра уже осмотрела работу избирательных участков в столице, а после приехала на встречу с представителями Мосгоризбиркома.

Как отметил руководитель делегации Джан Дэгуан, у москвичей получается проголосовать быстро, почти не стоя в очередях, а на избирательных участках царит спокойная атмосфера. По его словам, утром на участках было много пенсионеров — они приходили одними из первых.

Напомним, 18 марта в России проходят выборы президента страны. В Москве открыты 3620 избирательных участков — за ходом голосования следят наблюдатели как непосредственно на участках, так и через видеотрансляцию. По две камеры установлены в каждом участке — посмотреть изображение с них может любой желающий на сайте nashvybor2018.ru.

По состоянию на 10 часов утра проголосовали почти 6 процентов избирателей из столицы.