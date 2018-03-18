«Аякс» одержал крупную волевую победу над «Спартой» 

В матче 28-го тура чемпионата Голландии «Аякс» на выезде переиграл «Спарту». Счет открыл игрок хозяев Михаэль Крамер, на что «аяксиды» ответили дублем Хакима Зийеха, а также голами Клааса-Яна Хунтелаара, Лассе Шене и Джастина Клюйверта. В концовке хозяева сократили разрыв в счете, отличился Райан Сануси. После этого матча «Аякс» по-прежнему занимает второе место в Эредивизии и отстает от лидирующего ПСВ на семь очков.
"Спарта" — «Аякс» — 2:5 (1:1) Голы: Крамер, 31 — 1:0, Хунтелаар, 33 — 1:1, Шене, 53 — 1:2, Клюйверт, 59 — 1:3, Зийех, 66 — 1:4, Зийех, 86 — 1:5, Сануси, 90+2 — 2:5 "Спарта": Хут, Холст, Фишер, Чабот, Нелом, Сануси, Мюрен (ван Моорсел, 70), Дугалл, Аханнач, Крамер, Верхаар (дос Сантос, 70)
"Аякс": Онана, Тальяфико, Вобер, Де Лигт, Кристенсен (Велтман, 70), ван де Бек, Шене, Зийех, Клюйверт, Нерес (де Йонг, 74), Хунтелаар (Кассьерра, 83)