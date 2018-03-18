Лопырёва: ряд жителей Великобритании, кажется, забыли о принципе fair play

Посол чемпионата мира — 2018 Виктория Лопырёва прокомментировала предложение члена парламента Великобритании Стивена Киннока перенести мундиаль из России в другую страну провести его в следующем году.

«Впервые словосочетание fair play используется у Шекспира, но ряд жителей Соединённого Королевства, кажется, забыли этот принцип и регулярно демонстрируют недостойное джентльмена поведение.

Прочла в Daily Mirror, что Стивен Киннок, член парламента Великобритании, заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года, который примет Россия, должен пройти на год позже в другой стране.

Британцы — родоначальники футбола, я люблю эту страну и горжусь дружбой со многими подданными её Величества, но я очень прошу господина Киннока решать политические вопросы с политиками, а футбол оставить футболистам и болельщикам!

Уверена, что чемпионат мира, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля, станет настоящим праздником футбола и надёжной платформой для объединения людей всего мира, таких разных, но одинаково любящих футбол! Добро пожаловать на лучший в истории Чемпионат мира по футболу! Добро пожаловать в Россию!

P. S. Отдельно приглашаю посетить Россию господина Киннока, персональную экскурсию гарантирую! From Russia with Love», — написала Лопырёва в своём «инстаграме».