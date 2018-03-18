Конькобежец Есин заявил, что не задумывается о завершении карьеры

Ангелину Голикову, Наталью Воронину, В воскресенье в Минске 30-летний Есин в составе сборной России занял третье место в зачете Кубка мира в мужском командном спринте. Международный олимпийский комитет пригласил на Игры в Пхёнчхане только четверых российских конькобежцев — Сергея Трофимова Ольга Граф отказалась от участия в соревнованиях. Есин, как и остальные лидеры сборной, был вынужден пропустить Олимпиаду.

"Сезон оказался не таким, каким хотелось ввиду событий, которые случились с нашими спортсменами перед Олимпиадой. Здесь нужно было собраться на концовку, задача-минимум выполнена, забрали свою награду", — сказал Есин.

"Февраль дался очень тяжело психологически, — продолжил он. — Каждый день была новая информация насчет Олимпиады, постоянно меняли планы тренировок, поэтому было непросто, и оставалось только сохранить фокус на следующих соревнованиях. За Играми следил, конечно, но было тяжело это наблюдать".

"Сейчас нужно все это забыть и начинать готовиться к следующему сезону. Нет ли мыслей завершить карьеру? Я хотел бы продолжить — пока здоровье позволяет, хочу бегать", — подытожил конькобежец.

Есин является бронзовым призером чемпионата мира — 2015 в спринтерском многоборье. Также на его счету бронза Универсиады-2009 на дистанции 1500 м.