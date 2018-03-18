Ещё
Конькобежец Есин заявил, что не задумывается о завершении карьеры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Конькобежец Есин заявил, что не задумывается о завершении карьеры 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
МИНСК, 18 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский конькобежец Алексей Есин на данный момент не намерен завершать карьеру. Об этом он заявил ТАСС.
В воскресенье в Минске 30-летний Есин в составе сборной России занял третье место в зачете Кубка мира в мужском командном спринте. Международный олимпийский комитет пригласил на Игры в Пхёнчхане только четверых российских конькобежцев — Сергея Трофимова, Ангелину Голикову, Наталью Воронину, Ольга Граф отказалась от участия в соревнованиях. Есин, как и остальные лидеры сборной, был вынужден пропустить Олимпиаду.
"Сезон оказался не таким, каким хотелось ввиду событий, которые случились с нашими спортсменами перед Олимпиадой. Здесь нужно было собраться на концовку, задача-минимум выполнена, забрали свою награду", — сказал Есин.
"Февраль дался очень тяжело психологически, — продолжил он. — Каждый день была новая информация насчет Олимпиады, постоянно меняли планы тренировок, поэтому было непросто, и оставалось только сохранить фокус на следующих соревнованиях. За Играми следил, конечно, но было тяжело это наблюдать".
"Сейчас нужно все это забыть и начинать готовиться к следующему сезону. Нет ли мыслей завершить карьеру? Я хотел бы продолжить — пока здоровье позволяет, хочу бегать", — подытожил конькобежец.
Есин является бронзовым призером чемпионата мира — 2015 в спринтерском многоборье. Также на его счету бронза Универсиады-2009 на дистанции 1500 м.
ТАСС: последние новости
В Москве из-за мороза продлили сезон катков Сорокин: ФИФА полностью удовлетворена темпами продаж билетов на ЧМ-2018 Штангисты Албегов и Чен, вернувшиеся после временного отстранения, не выступят на Кубке РФ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию40
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение