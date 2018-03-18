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«Милан» вырвал победу в матче с «Кьево», «Рома» обыграла «Кротоне»
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«Милан» вырвал победу в матче с «Кьево», «Рома» обыграла «Кротоне» 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 29-го тура чемпионата Италии «Милан» принимал на своём поле «Кьево». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей голы на свой счёт записали Хакан Чалханоглу, Патрик Кутроне и Андре Силва. На третьей компенсированной минуте полузащитник хозяев Франк Кессье не смог реализовать пенальти. За «Кьево» отличились Мариуш Стемпиньски и Роберто Инглесе. Таким образом, «Милан» одержал пятую подряд победу в Серии А, а «Кьево» проиграл в третьей игре чемпионата кряду.
В другом матче тура, который проходил параллельно, «Рома» на своём поле обыграла «Кротоне» со счётом 2:0. Голы забили Стефан Эль-Шаарави и Раджа Найнгголан.
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