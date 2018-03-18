«Милан» вырвал победу в матче с «Кьево», «Рома» обыграла «Кротоне»

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Милан» принимал на своём поле «Кьево». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.