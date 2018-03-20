Олимпийский чемпион, известный защитник Дарюс Каспарайтис считает, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, который идёт на третьем месте в гонке снайперов НХЛ, не ставит себе задачи догнать лидеров зачёта Александра Овечкина и Патрика Лайне, на счету которых по 43 гола.
«Теоретически помимо Овечкина и Лайне на «Морис Ришар» ещё могут претендовать Евгений Малкин, Вильям Карлссон и Натан Маккиннон. Кучерова я бы тоже не стал сбрасывать со счетов. Но если брать того же Малкина, то он хоккеист иного плана, нежели Овечкин и Лайне. Эти двое сосредоточены на забивании, а Женя может отдать, подыграть другим. Вряд ли Малкин думает об этой гонке. Конечно, приятно забрасывать шайбы, но он, повторюсь, игрок иного плана. 40 голов — уже большой плюс для него. Перед Малкиным в «Питтсбурге» стоят другие задачи, задачи догнать Овечкина в гонке снайперов у него нет», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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