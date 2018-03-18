«Рома» малой кровью одолела «Кротоне», закрепившись на третьей строчке в Серии А

Пятью матчами продолжился 29-й тур чемпионата Италии по футболу. В одном из них «Рома» сыграла с «Кротоне».

Протокол игры

Кротоне

75' Наингголан Раджа (0:2)

Запасные: Павлович Данэль • Айети Арлинд • Сампиризи Марио • Феста Марко • Дзанеллато Никколо • Висково Аньелло

Запасные: Лобонц Богдан • Манолас Костас • Сильва Хонатан • Скорупски Лукаш • Капрадосси Элио • Шик Патрик • Lorenzo Valeau • Антонуччи Мирко

18 марта. Стадион «Эцио Шида» (Кротоне).

Давно римские «волки» не забирались так далеко в Лиге чемпионов, сезон удаётся команде ди Франческо. Правда, на четвертьфинальной стадии их поход завершится с 99-и процентной вероятностью, в соперники досталась «Барселона». А вот на следующий сезон надо ещё попасть в главный клубный турнир, «волки» ведут ожесточенную борьбу с «Лацио» и «Интером» за две оставшиеся путёвки. Победа над аутсайдерами из «Кротоне» была бы как нельзя кстати.

Подопечные Вальтера Дзенги пять матчей не побеждали, а на прошлой неделе неожиданно разразились разгромом «Сампдории», сразу 4 мяча отправив в ворота Вивиано. Причём до этой встречи были поражения от таких слабых клубов как «Беневенто» и «СПАЛ». Матч с «Ромой» игроки Дзенги тоже начали уверенно, чувствовалась усталость римлян после лигочемпионских будней. Первые двадцать минут «Кротоне» чаще атаковал, не создавая, правда, опасности у ворот Алисона.

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Затем «Рома» стала действовать чуть активнее. В первую очередь за счёт усилий Бруно Переса и Герсона. Бразильцы часто шли в дриблинг, стараясь обострить игру. После одного из таких проходов отскок достался Найнгголану, и Раджа проверил бдительность голкипера, но в створ ворот попасть не сумел. Долго римляне не могли доставить мяч до форвардов. Спас ситуацию Коларов. Александр вырезал фирменный кросс на дальнюю штангу, где Стефану Эль-Шаарави осталось лишь занести мяч в ворота.

Получив мяч в раздевалку, «Кротоне» вынужден был раскрываться во втором тайме, что едва не подарило «Роме» второй гол. Найнгголан сбросил мяч на Джеко, которому оставалось расстрелять голкипера с пяти метров, но Элин умудрился пробить точно по позиции Кордаца. Были шансы и у хозяев. Тротта подкараулил ошибку Фасио, после чего отправилсяна рандеву с голкипером. Хотел Марселло перебросить Алисона, но бразильский голкипер в прыжке до мяча дотянулся.

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Успокоил хозяев Наингголан. Раджа хладнокровно убрал на замахе оппонента, затем сильно и точно пробив с полукруга штрафной площади. Счёт стал 0:2 и вопрос о победителе был снят. До крупного мог довести преимущество римлян Юндер, но удар Дженгиза с линии ворот умудрился вынести Марко Капуано. «Рома» благодаря этой виктории закрепилась на третьей строчке, оторвавшись от «Интера» на 4 очка, правда, у «нерадзурри» есть матч в запасе.