17 мгновений весны не хватило Юскову до полного триумфа на кубке мира по конькам 

Последний день розыгрыша кубка мира прошел под знаком сюрпризов от ISU. Казалось, еще вчера стало ясно, что обладателем кубка мира в тотале у мужчин станет Ховар Лоренцен. Однако каким-то чудесным образом у норвежца отобрали 100 очко, вернув интригу. Впрочем, происхождение этой сотни баллов изначально было сомнительным. На предпоследнем этапе ISU вдруг решило присудить дополнительные очки по сумме двух «пятисоток» и двух «тысяч». И вот теперь эти очки столь же неожиданно были изъяты из общего зачета. Это дало Денису Юскову новый шанс на победу в тотале. Но об этом позже.
Еще один казус произошел на дистанции 500 метров у женщин. Поначалу победительницей была объявлена Ванесса Херцог из Австрии, но потом с результата Ангелины Голиковой скинули сразу 10 сотых секунды. За счет этого Голикова не только одержала первую в своей карьере победу на этапе кубка мира, но и обошла в общем зачете короткого спринта Нао Кодаиру, сумев занять третье итоговое место. Херцог выиграла кубок мира на этой дистанции, второй стала Каролина Эрбанова из Чехии. Отметив также сегодняшнее третье место Ольги Фаткулинной, ставшей в общем зачете пятой. Интересно, что ставшая по итогам сезона лишь четвертой Нао Кодаира выиграла семь «пятисоток» на этапах кубка мира, а победившая Херцог — лишь одну. Вот такая занимательная арифметика.
На «пятисотке» у мужчин Лоренцен стал только четвертым, дав шанс Денису Юскову, которому нужно было побеждать на полуторке, чтобы стать обладателем кубка мира. Но Денис не смог. В очной борьбе с другим норвежцем — Сверре Лунде Педерсеном — Денис уступил на самом финише всего 17 сотых секунды. Подвело то, что финишировал россиянин по большой дорожке. В итоге у Юскова малый кубок мира на дистанции 1500 метров, а у Лоренцена — малый кубок мира на «пятисотке» и победа в тотале. Сегодняшнее поражение на 1500 метров стало первым в этом сезоне для Юскова, но, к сожалению, решающим. До победы в тотале ему не хватило считанных очков. Вторым на «полуторке» по итогам сезона стал Педерсен, третьим — норвежец Томас Крол.
Женская дистанции полтора километра сложилась для россиянок неудачно. Екатерина Шихова финишировала шестой, а Юлия Скокова заняла последнее, десятое место. Впрочем, Шихова стала третьей в общем зачете, добавив этот результат к победе на «тысяче». Выиграла сегодня полуторку Михо Такаги, она же стала сильнейшей и в общем зачете, второй — и сегодня и по итогам сезона — стала Маррит Ленстра из Голландии. И ровно в таком же порядке эти две барышни финишировали в тотале. Михо Такаги подтвердила звание сильнейшей на сегодня конькобежки мира. Третьей в кубке мира стала Нао Кодаира. Отметим пятое место Екатерины Шиховой.
В заключение несколько слов о новых для коньков дисциплинах. Особенно этот эпитет касается спринтерской командной гонки. Женская сборная России смогла завоевать кубок мира. Сегодня Ангелина Голикова, Елизавета Казелина и Ольга Фаткулина выиграли забег. Но этого для общей победы было мало — надо было, чтобы норвежки заняли третье место. Так в итоге и получилось. Всего восемь сотых секунды они уступили сборной Голландии, а в общем зачете Россию и Норвегию разделили каких-то шесть очков. Наши мужчины сегодня финишировали третьими, правда оговоримся, что на старт и в мужской и в женкой спринтерской гонке вышли всего по три коллектива. В общем зачете мужская сборная России заняла второе место, уступив победившим и сегодня норвежцам.
В масс-старте в общем зачете по итогам сезона победила итальянка Францеска Лоллобриджида. Далее в общем зачете финишировали японка Аяно Сато, победившая сегодня, и Ивани Блондин из Канады. В мужском масс-старте первым подиумом в карьере отметился наш Данила Семериков, занявший в Минске третье место. По итогам сезона в этой дисциплине он стал шестым. А кубок мира в масс-старте завоевал бельгиец Барт Свингс.