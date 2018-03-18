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Максим Цветков: Сейчас у меня безусловно лучшая форма за сезон
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Максим Цветков: Сейчас у меня безусловно лучшая форма за сезон 

Советский спорт 5 часов назад
— Бежалось сегодня хорошо. Не так хорошо, как вчера, но тоже неплохо. Я доволен результатом. Было напряжение на стойке. Большая группа лидеров пришла, все решалось на стрельбе. Я себя чувствовал более-менее комфортно сегодня на дистанции. Знал, что даже если возьму один дополнительный патрон, то смогу ребят догнать и не упущу лидеров. Поэтому было небольшое волнение на стрельбе, но знал, что на дистанции если что смогу исправить свои ошибки. Сейчас ногами безусловно лучшая форма за сезон.
Антона все поддержали на финише. Мы понимаем, что Эберхард очень сильный. Он уже показывал это в Финляндии. Здесь сложно было что-то с ним сделать. Мы все понимаем и никаких обид нет, это даже не обговаривается. Команда отработала все этапы хорошо. Да, возможно, каждый мог чуть-чуть принести, добавить. Может, этих секундочек бы хватило. Но что было то было. Все Антона поддержали, посоветовали на зацикливаться на этом и продолжать дальше работать, — передает слова Цветкова пресс-служба СБР.
Напомним, что сборная России заняла третье место в мужской эстафете на Кубке мира. Победу одержала команда Норвегии.
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