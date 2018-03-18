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«Кёльн» ушёл с последнего места, в большинстве обыграв «Байер»
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«Кёльн» ушёл с последнего места, в большинстве обыграв «Байер» 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Кёльн» играл против «Байера» в матче 27-го тура Бундеслиги и повел уже на 9-й минуте.
"Фармацевты" же осложнили себе задачу на 33-й минуте с удалением Лукаса Аларио. «Козлы» в итоге забили еще раз и впервые в сезоне ушли с последнего места. До спасительного 15-го места «Кёльну» остается набрать пять очков.
Протокол игры
Кёльн
Байер Л  (1:0) Юя Осако 9'
(2:0) Цоллер Симон 69'
Хорн Тимо • Мере Хорхе • Маро Доминик • Хайнц Доминик 35' • Хектор ЙонасКозьелло ВенсанХёгер Марко 3' 59' (Эзкан Салих (59') • Риссе Марсель • Юя Осако • Биттенкорт Леонардо 61' 71' (Клеменс Кристиан (71') • Цоллер Симон 80' (Писарро Клаудио (80')
Запасные: Леманн Маттиас • Кесслер Томас • Кордоба Джон • Клюнтер Лукас
Лено Бернд • Едвай Тин 46' (Хенрихс Бенджамин (46') • Та Джонатан • Бендер Свен • Венделл Боргес 41' • Баумгартлингер Юлиан 46' (Похьянпало Йоэль (46') • Арангис Чарлес • Брандт Юлиан • Хавец Кай • Бейли Леон 73' (Беллараби Карим (73') • Аларио Лукас 33'
Запасные: Эзкан Рамазан • Кор Доминик • Фрай Марлон • Рецос Панайотис
18 марта. Стадион «Рейн Энерги» (Кёльн).
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