«Кёльн» ушёл с последнего места, в большинстве обыграв «Байер»

«Кёльн» играл против «Байера» в матче 27-го тура Бундеслиги и повел уже на 9-й минуте.

"Фармацевты" же осложнили себе задачу на 33-й минуте с удалением Лукаса Аларио . «Козлы» в итоге забили еще раз и впервые в сезоне ушли с последнего места. До спасительного 15-го места «Кёльну» остается набрать пять очков.

Протокол игры

Кёльн

Байер Л (1:0) Юя Осако 9'

Запасные: Эзкан Рамазан • Кор Доминик • Фрай Марлон • Рецос Панайотис

18 марта. Стадион «Рейн Энерги» (Кёльн).