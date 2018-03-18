«Кёльн» обыграл «Байер» и ушёл с последнего места в таблице Бундеслиги

В матче 27-го тура чемпионата Германии «Кёльн» принимал на своём поле «Байер». Встреча проходила на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе победителей голы на свой счёт записали Юйа Осако Симон Цоллер . Таким образом, «Кёльн» прервал серию из двух поражений подряд, а «Байер» не смог продлить двухматчевую победную серию.

«Кёльн» набрал 20 очков и поднялся на предпоследнюю, 17-ю, строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, опередив «Гамбург» (18). «Байер» (44) располагается на пятом месте.