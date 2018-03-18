В рамках 27-го тура чемпионата Германии по футболу «Бавария» гостит у «РБ Лейпцига».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
РБ Лейпциг
Бавария
Гулач Петер • Лаймер Конрад • Конате Ибраима • Юпамекано Део • Ильзанкер Штефан • Кампль Кевин • Демме Диего • Кейта Наби • Брума Арминду • Поульсен Юссуф • Забитцер Марсель
Запасные: Форсберг Эмиль • Орбан Вилли • Вернер Тимо • Мвого Ивон • Огюстен Жан-Кевин • Лукман Адемола • Бернардо Фернандес
Ульрайх Свен • Киммих Джошуа • Зюле Никлас • Хуммельс Матс • Алаба Давид • Руди Себастьян • Видаль Артуро • Родригес Хамес • Мюллер Томас • Вагнер Сандро • Бернат Хуан
Запасные: Боатенг Жером • Рафинья Марсио • Рибери Франк • Штарке Том • Мартинес Хави • Левандовски Роберт • Шабани Меритан
18 марта. Стадион «Ред Булл Арена (Лейпциг)» (Лейпциг).
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