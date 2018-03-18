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Эксперт: украинских спортсменов наказывает собственное же правительство
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Эксперт: украинских спортсменов наказывает собственное же правительство 

RT на русском 3 часа назад
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал своё мнение насчёт увеличения квоты для российских спортсменок на сезон-2018/19 из-за бойкота украинцами этапа Кубка мира в Тюмени. «С одной стороны, у нас увеличивается квота и это хорошо. Но с другой — нужно понимать наше отношение к украинской команде. Мы всегда к ним относились по-доброму», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».
Он также заявил, что бойкот этапа КМ в Тюмени негативно скажется только на украинских биатлонистах.
«Украинских спортсменов наказывает их собственное же правительство. Неумные люди, которые сидят там, горлопаны — им бы лишь только что-то там болтать, а сути вопроса они не знают. Кого вот они наказали? Своих спортсменов!» — сказал Васильев.
Ранее министр спорта Украины Игорь Жданов подписал указ о бойкоте соревнований на территории России.
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