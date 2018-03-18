Эксперт: украинских спортсменов наказывает собственное же правительство

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал своё мнение насчёт увеличения квоты для российских спортсменок на сезон-2018/19 из-за бойкота украинцами этапа Кубка мира в Тюмени. «С одной стороны, у нас увеличивается квота и это хорошо. Но с другой — нужно понимать наше отношение к украинской команде. Мы всегда к ним относились по-доброму», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что бойкот этапа КМ в Тюмени негативно скажется только на украинских биатлонистах.

«Украинских спортсменов наказывает их собственное же правительство. Неумные люди, которые сидят там, горлопаны — им бы лишь только что-то там болтать, а сути вопроса они не знают. Кого вот они наказали? Своих спортсменов!» — сказал Васильев.