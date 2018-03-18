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«Шахтёр» разгромил пятого соперника по УПЛ подряд
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«Шахтёр» разгромил пятого соперника по УПЛ подряд 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Донецкий «Шахтёр» продолжает выносить соперников по Премьер-лиге. «Горняки» в пятый раз подряд в 2018 году разгромили противника. Первые две игры завершились со счетом 5:0, после этого команда Паулу Фонсеки довольствуется тремя безответными голами.
В 24-м туре под чемпионский каток попал «Мариуполь». Голы Исмаили, Марлоса и Фреда принесли «Шахтёру» очередную победу и отрыв от «Динамо» в 9 очков.
Протокол игры
Шахтёр Дн  Мариуполь
(1:0) Исмаили Гонсалвес 26'
(2:0) Марлос Ромеро 45'
(3:0) Фред Сантос 67'
Пятов Андрей • Исмаили Гонсалвес • Хочолава ДавидБутко БогданРакицкий Ярослав 68' • Фред Сантос • Марлос Ромеро 82' (Зубков Александр (82') • Степаненко Тарас 70' (Дентиньо Феррейра (70') • Патрик Алан • Тайсон Фреда • Феррейра Факундо 86' (Коваленко Виктор (86')
Запасные: Шевченко НикитаПетряк Иван • Бланко-Лещук Густаво • Матвиенко Николай
Худжамов Рустам • Демири Бесир • Неплях ЕвгенийБелый Максим ИгоревичЯворский СергейМишнёв ДмитрийНасонов АлександрДедечко ДенисТищенко Игорь 88' • Диденко Анатолий 69' (Авагимян Артур (69') • Гальчук Евгений
Запасные: Гомис Роджер
18 марта. Стадион «Металлист» (Харьков).
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