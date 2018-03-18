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«Вильярреал» — «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Вильярреал» — «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В рамках 29-го тура чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» играет против «Атлетико».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Вильярреал
Атлетико М  Асенхо Серхио • Марио Гаспар • Бонера Даниэле • Альваро Гонсалес • Коста Хауме • Родри Эрнандес • Тригерос МануэльСориано РобертоФорнальс Пабло • Daniel Raba • Бакка Карлос
Запасные: Рукавина Антонио • Виктор РуисСансоне Никола • Фуэго Хави • Барбоса Мариано • Унал Энес • Кастильехо Самуэль
Облак Ян • Врсалько Шиме • Хименес Хосе • Годин Диего • Лукас Франсуа • Корреа АнхельТомас Тейе • Ньигес Сауль • Коке Хорхе • Коста Диего • Гризманн Антуан
Запасные: Торрес ФернандоГаби ФернандесГамейро Кевин • Гонсалес Серхи • Савич Стефан • Вернер Аксель • Витоло Виктор
18 марта. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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