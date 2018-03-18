В рамках 29-го тура чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» играет против «Атлетико».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Вильярреал
Атлетико М Асенхо Серхио • Марио Гаспар • Бонера Даниэле • Альваро Гонсалес • Коста Хауме • Родри Эрнандес • Тригерос Мануэль • Сориано Роберто • Форнальс Пабло • Daniel Raba • Бакка Карлос
Запасные: Рукавина Антонио • Виктор Руис • Сансоне Никола • Фуэго Хави • Барбоса Мариано • Унал Энес • Кастильехо Самуэль
Облак Ян • Врсалько Шиме • Хименес Хосе • Годин Диего • Лукас Франсуа • Корреа Анхель • Томас Тейе • Ньигес Сауль • Коке Хорхе • Коста Диего • Гризманн Антуан
Запасные: Торрес Фернандо • Габи Фернандес • Гамейро Кевин • Гонсалес Серхи • Савич Стефан • Вернер Аксель • Витоло Виктор
18 марта. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить