Не «ПСЖ». «Генгам» без шансов проиграл «Сент-Этьену» 

Соседи по турнирной таблице, «Сент-Этьен» и «Генгам», провели матч 30-го тура Лиги 1.
Хозяева забили в ворота соперника два безответных гола и победили 2:0. «Сент-Этьен» не проигрывает уже восемь матчей и вышел на девятое место, «Генгам» же шесть игр кряду не знает вкуса побед. Напомним, что именно с этой командой сравнил «ПСЖ» Марио Балотелли в сегодняшнем интервью.
Протокол игры
Сент-Этьен
Генгам
(1:0) Суботич Невен 29'
(2:0) Кабелла Реми 79'
Рюффье Стефан • Дебюши Матьё • Перрен Лоик 52' • Суботич Невен • Габриэль Сильва • Сельнес Оле 71' (Пажо Венсан (71' 75') • М'Вила Янн • Бамба Джонатан • Кабелла Реми • Монне-Паке Кевин 82' (Диуссе Ассан (82') • Берич Роберт 71' (Амума Ромен (71')
Запасные: Мулен Жесси • Теофил-Катерин Кевин • Вагнер да Силва • Пьер-Габриэль Ронаэль
Юнссон Карл-Юхан • Перейра Жонатан 25' • Кербра Кристоф • Сорбон Жереми • Икоко Джордан • Блас Людовик • Фири Лебоганг 76' (Бенезе Николя (76') • Коко Маркус 35' 59' (Нгбакото Йени (59') • Гренье Клеман 65' (Диалло Мустафа (65') • Бриан Джимми • Тюрам Маркус 65'
Запасные: Дидо Этьен • Табану Франк • Кайяр Марк-Орель • Эбоа Феликс
18 марта. Стадион «Жоффруа Гишар» (Сент-Этьен).