«Барселона» намерена увести игрока «Реала» в случае перехода Неймара

По информации Don Balon, каталонский клуб может организовать переход испанца в другой клуб, чтобы выкупить его через два года.

Представители «Барселоны» уверены, что «Реал» не станет продавать Иско прямому конкуренту, поэтому разработали данный план.