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«Барселона» намерена увести игрока «Реала» в случае перехода Неймара
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«Барселона» намерена увести игрока «Реала» в случае перехода Неймара 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
«Барселона» намерена увести полузащитника мадридского "Реала" Иско в том случае, если в «королевский клуб» перейдет нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, сообщает "Советский спорт".
По информации Don Balon, каталонский клуб может организовать переход испанца в другой клуб, чтобы выкупить его через два года.
Представители «Барселоны» уверены, что «Реал» не станет продавать Иско прямому конкуренту, поэтому разработали данный план.
Отмечается, что каталонцы видят в футболисте замену Андресу Иньесте, который может продолжить карьеру в чемпионате Китая после окончания нынешнего сезона.
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