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«Челси» в экстра-тайме обыграл «Лестер» и пробился в полуфинал Кубка Англии
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«Челси» в экстра-тайме обыграл «Лестер» и пробился в полуфинал Кубка Англии 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Челси» стал последним полуфиналистом Кубка Англии.
В 1/4 финала команда Антонио Конте обыграла «Лестер», забив победный гол в дополнительное время.
Протокол игры
Лестер
Челси
42' Мората Альваро (0:1)
(1:1) Варди Джейми 76'
105' Педро Родригес (1:2)
Шмейхель КасперСимпсон Дэнни 106' (Адриен Силва (106') • Морган Уэс • Магир Гарри 25' • Чилвел Бенджамин • Ндиди Уилфред • Иборра Висенте 106' (Фуссейни Диабате (106') • Марез Рияд • Ихеначо Келечи 68' (Окадзаки Синджи (68') • Олбрайтон Марк 115' (Грэй Демарай (115') • Варди Джейми
Запасные: Фухс Кристиан • Хамер БенДрагович Александр
Кабальеро Вилли • Аспиликуэта Сесар • Кристенсен Андреас 101' (Кэхилл Гари (101') • Рюдигер АнтониоМозес Виктор 89' • Бакайоко Тьемуа 45' 46' (Фабрегас Сеск (46') • Канте Н'Голо • Алонсо МаркосВиллиан Боргес 92' (Педро Родригес (92') • Азар Эден • Мората Альваро 105' (Жиру Оливье (105')
Запасные: Эдуарду Карвалью • Дзаппакоста Давиде • Эмерсон Палмиери
18 марта. Стадион «Кинг Пауэр» (Лестер).
"Челси" вылетел из Лиги чемпионов, а в Премьер-лиге располагается только на пятой строчке. В сложившейся ситуации Кубок Англии представлял собой возможность скрасить сезон для команды Антонио Конте, пускай сам итальянский специалист недавно выразил мнение, что его судьба не связана с выступлениями в этом турнире. В борьбе за путёвку в полуфинал «пенсионеры» сошлись к крепким «Лестером». Команда Клода Пюэля набрала неплохой ход и рассчитывала сотворить сенсацию.
Тибо Куртуа не попал в заявку «Челси». Как сообщил журналистам Антонио Конте, бельгийский голкипер получил мышечную травму. С первых минут в рамке ворот у лондонцев действовал Вилли Кабальеро, а в запасе оказался Эдуарду Карвалью. В остальном же состав «пенсионеров» был вполне себе боевым. Стоило отметить, что на острие атаки работал Альваро Мората.
С первых минут футболисты «Челси» больше времени проводили с мячом, но опасных моментов почти не возникало. В районе тринадцатой минуты гости претендовали на пенальти, когда Виктор Мозес в чужой штрафной площади упал после контакта с Гарри Магиром, однако свисток главного арбитра промолчал. Игра на «Кинг Пауэр» проходила без голевых шансов почти до перерыва. На сорок второй минуте команда Антонио Конте смогла-таки открыть счёт. Виллиан подхватил мяч неподалёку от своей штрафной площади и по центру на скорости ускорился вперёд. Отыскав свободную зону, бразилец сделал туда передачу и вывел Морату на свидание с голкипером. Испанский форвард в ближнем бою переиграл Каспера Шмейхеля и через мгновение праздновал забитый гол.
После перерыва зрители продолжали наблюдать не самый яркий матч. Несмотря на всё желание, команды нечасто доводили свои атаки до логического завершения в виде удара по воротам. Кстати, в перерыве Антонио Конте решил выпустить на замену Сеска Фабрегаса, чтобы добавить творчества в средней линии. «Лестер» старался прибавить, и за пятнадцать минут до конца основного времени хозяева сравняли счёт. Рияд Марез справа от лицевой доставил мяч к воротам, после чего защитники «Челси» самоотверженно заблокировали три удара с близкой дистанции. Но этого оказалось недостаточно — Джейми Варди оказался самым расторопным, и с четвёртой попытки «лисы» всё же забили.
На восьмидесятой минуте снова вывести вперёд «Челси» мог Мората. Пробивал Альваро пяткой после прострельной передачи в исполнении Сеска Фабрегаса, но штанга сыграла за «Лестер» в этом эпизоде. Вскоре Альваро Мората снова оказался на острие атаки. Вышел он один на один с Каспером Шмейхелем после паса от Эдена Азара, однако с двух попыток не переиграл датского вратаря.
После девяноста сыгранных минут на табло «Кинг Пауэр» горели две единицы. Переигровки в четвертьфиналах Кубка Англии были отменены, поэтому командам пришлось провести ещё два тайма по пятнадцать минут. Антонио Конте сразу же бросил в бой Педро Родригеса с целью освежить атаку. Именно испанец смог вывести «Челси» вперёд под занавес первого экстра-тайма. Н’Голо Канте из глубины сделал отличную подачу в штрафную площадь, а Педро головой пробил мимо выскочившего Каспера Шмейхеля.
У «Лестера» было время, но счёт 1:2 так и остался итоговым. «Челси» стал последним полуфиналистом Кубка Англии.
Алексей Антоненко
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