«Челси» в экстра-тайме обыграл «Лестер» и пробился в полуфинал Кубка Англии

«Челси» стал последним полуфиналистом Кубка Англии.

В 1/4 финала команда Антонио Конте обыграла «Лестер», забив победный гол в дополнительное время.

Протокол игры

Лестер

Челси

42' Мората Альваро (0:1)

Запасные: Эдуарду Карвалью • Дзаппакоста Давиде • Эмерсон Палмиери

18 марта. Стадион «Кинг Пауэр» (Лестер).

"Челси" вылетел из Лиги чемпионов, а в Премьер-лиге располагается только на пятой строчке. В сложившейся ситуации Кубок Англии представлял собой возможность скрасить сезон для команды Антонио Конте, пускай сам итальянский специалист недавно выразил мнение, что его судьба не связана с выступлениями в этом турнире. В борьбе за путёвку в полуфинал «пенсионеры» сошлись к крепким «Лестером». Команда Клода Пюэля набрала неплохой ход и рассчитывала сотворить сенсацию.

Тибо Куртуа не попал в заявку «Челси». Как сообщил журналистам Антонио Конте, бельгийский голкипер получил мышечную травму. С первых минут в рамке ворот у лондонцев действовал Вилли Кабальеро , а в запасе оказался Эдуарду Карвалью. В остальном же состав «пенсионеров» был вполне себе боевым. Стоило отметить, что на острие атаки работал Альваро Мората.

С первых минут футболисты «Челси» больше времени проводили с мячом, но опасных моментов почти не возникало. В районе тринадцатой минуты гости претендовали на пенальти, когда Виктор Мозес в чужой штрафной площади упал после контакта с Гарри Магиром, однако свисток главного арбитра промолчал. Игра на «Кинг Пауэр» проходила без голевых шансов почти до перерыва. На сорок второй минуте команда Антонио Конте смогла-таки открыть счёт. Виллиан подхватил мяч неподалёку от своей штрафной площади и по центру на скорости ускорился вперёд. Отыскав свободную зону, бразилец сделал туда передачу и вывел Морату на свидание с голкипером. Испанский форвард в ближнем бою переиграл Каспера Шмейхеля и через мгновение праздновал забитый гол.

После перерыва зрители продолжали наблюдать не самый яркий матч. Несмотря на всё желание, команды нечасто доводили свои атаки до логического завершения в виде удара по воротам. Кстати, в перерыве Антонио Конте решил выпустить на замену Сеска Фабрегаса, чтобы добавить творчества в средней линии. «Лестер» старался прибавить, и за пятнадцать минут до конца основного времени хозяева сравняли счёт. Рияд Марез справа от лицевой доставил мяч к воротам, после чего защитники «Челси» самоотверженно заблокировали три удара с близкой дистанции. Но этого оказалось недостаточно — Джейми Варди оказался самым расторопным, и с четвёртой попытки «лисы» всё же забили.

На восьмидесятой минуте снова вывести вперёд «Челси» мог Мората. Пробивал Альваро пяткой после прострельной передачи в исполнении Сеска Фабрегаса, но штанга сыграла за «Лестер» в этом эпизоде. Вскоре Альваро Мората снова оказался на острие атаки. Вышел он один на один с Каспером Шмейхелем после паса от Эдена Азара , однако с двух попыток не переиграл датского вратаря.

После девяноста сыгранных минут на табло «Кинг Пауэр» горели две единицы. Переигровки в четвертьфиналах Кубка Англии были отменены, поэтому командам пришлось провести ещё два тайма по пятнадцать минут. Антонио Конте сразу же бросил в бой Педро Родригеса с целью освежить атаку. Именно испанец смог вывести «Челси» вперёд под занавес первого экстра-тайма. Н’Голо Канте из глубины сделал отличную подачу в штрафную площадь, а Педро головой пробил мимо выскочившего Каспера Шмейхеля.

У «Лестера» было время, но счёт 1:2 так и остался итоговым. «Челси» стал последним полуфиналистом Кубка Англии.