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Представители Нижегородского района стали лидерами чемпионата «Профессионалы будущего»
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Представители Нижегородского района стали лидерами чемпионата «Профессионалы будущего» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Сразу несколько первых мест заняли учащиеся школы № 439 «Интеллект» из Нижегородского района на всероссийском чемпионате «Профессионалы будущего», который проводится по методике JuniorSkills.
— Наша младшая команда одержала победу в компетенции «Интернет вещей 10+»: отличились ученики шестого класса Щукарев Егор и Потемкин Данила, — сообщили в администрации школы № 439. — Старшая команда победила в корпорации по изготовлению беспилотного летательного аппарата: награды получили десятиклассник Абышкин Тимофей и девятиклассник Зубарев Александр. Поздравляем и желаем новых побед!
Во всероссийском чемпионате принимали участие 450 юниоров из 30 регионов страны. Программа ранней профориентации, основ профессиональной подготовки и состязаний школьников в профессиональном мастерстве JuniorSkills была инициирована в 2014 году.
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