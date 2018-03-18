Представители Нижегородского района стали лидерами чемпионата «Профессионалы будущего»

Сразу несколько первых мест заняли учащиеся школы № 439 «Интеллект» из Нижегородского района на всероссийском чемпионате «Профессионалы будущего», который проводится по методике JuniorSkills.

— Наша младшая команда одержала победу в компетенции «Интернет вещей 10+»: отличились ученики шестого класса Щукарев Егор и Потемкин Данила, — сообщили в администрации школы № 439. — Старшая команда победила в корпорации по изготовлению беспилотного летательного аппарата: награды получили десятиклассник Абышкин Тимофей и девятиклассник Зубарев Александр . Поздравляем и желаем новых побед!

Во всероссийском чемпионате принимали участие 450 юниоров из 30 регионов страны. Программа ранней профориентации, основ профессиональной подготовки и состязаний школьников в профессиональном мастерстве JuniorSkills была инициирована в 2014 году.