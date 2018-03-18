«Бавария» проиграла в гостях «РБ Лейпцигу»

В заключительном матче 27-го тура Бундеслиги, который являлся центральным поединком этих выходных, встречались «РБ Лейпциг» и мюнхенская «Бавария». Обе команды на минувшей неделе выполнил свои задачи в еврокубках, пройдя в 1/4 финала своих турниров.

Протокол игры

РБ Лейпциг

Бавария

12' Вагнер Сандро (0:1)

(1:1) Кейта Наби 37'

(2:1) Вернер Тимо 56'

18 марта. Стадион «Ред Булл Арена (Лейпциг)» (Лейпциг).

"Бавария" в Лиге Чемпионов уверенно прошла «Бешикташ», создав весомый задел ещё в домашнем поединке, а в ответной встрече в Турции 14 марта произведя «контрольный выстрел». А вот «РБ Лейпциг», достигающий всё новых и новых высот в Лиге Европы, проводил непростой поединок в Санкт-Петербурге против местного "Зенита" . Ничейный результат против российской команды позволил подопечным Ральфа Хазенхюттля пройти в следующий этап турнира. В чемпионате у команд результаты разные. «РБ Лейпциг» периодически подбуксовывает, занимая 6-е место, а вот «Бавария» уверенно лидирует и на крейсерской скорости идёт к своему очередному титулу на внутренней арене.

Казалось бы, мотивация у футболистов «РБ Лейпцига» была запредельной, а «Баварии» очки нужны не так, как сопернику. Хозяева и начали немного активнее мюнхенского коллектива, но класс «Баварии» сказался довольно быстро. Очень некстати пришлась и травма Марселя Забитцера, вместо которого в дебюте встречи вышел Тимо Вернер. Уже на 13-й минуте Хамес Родригес с правого фланга выполнил навес в штрафную площадь, и Сандро Вагнер головой метров с семи переправил мяч в створ ворот Петера Гулача. Хозяева практически сразу ответили выходом один на один в исполнении Поульсена, но Свен Ульрайх выручил свою команду, отразив удар форварда. Футболистам хозяев удалось наладить контроль над мячом и за игрой, однако оборона «Баварии» редко давала осечки и практически не подпускала соперника к владениям Ульрайха. Несколько раз голкиперу всё-таки пришлось вступить в игру. Бил Вернер точно в руки вратарю, затем Брума под перекладину стрелял, но и тут Свен справился.

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Постепенно преимущество «РБ Лейпцига» обретало всё более ощутимые черты, футболисты «Баварии» большими силами опустились к своим воротам, но удержать минимальный перевес игрокам Юппа Хайнкеса не удалось. Уже ближе к свистку на перерыв Тимо Вернер выиграл борьбу в штрафной площади, а Наби Кейта смог переиграть Ульрайха. 1:1, но «РБ Лейпциг» и не думал сбавлять обороты. Ещё до паузы хозяева провели пару атак, но «Бавария» игру успокоила, сохранив до ухода в раздевалки равный счёт.

Второй тайм команды начали относительно спокойно, но постепенно хозяева вновь вернули игру на рельсы первого тайма. Первый момент случился спустя 10 минут после свистка арбитра. Это опасно пробивал из пределов штрафной площади Брума, но мяч прокатился рядом со штангой. Прошли считанные минуты, и «РБ Лейпциг» смог выйти вперёд. Кейта выполнил передачу на ход Вернеру, который переиграл защитника, а затем и голкипера «Баварии» Ульрайха. Хайнкес отреагировал практически мгновенно, выпустив на поле Франка Рибери. В середине тайма игра зажглась! В центре внимания оказался защитник мюнхенцев Матс Хуммельс. Сначала он ударом головой заставил как следует потрудиться голкипера «Лейпцига» Гулача, а затем спас уже собственную команду, успев прервать передачу на пустые ворота. «Бавария» ответила оперативно, но Видаль каким-то непостижимым образом умудрился не попасть в створ с пары метров.

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За 20 минут до конца Юпп Хайнкес выпустил своего джокера в лице Роберта Левандовски. При этом Сандро Вагнер остался на поле, и «Бавария» перешла на игру в двух чистых форвардов. Игроки гостей наладили контроль над мячом и начали искать пути к второму голу. Ближе всех к успеху был всё тот же Хуммельс, но у него совсем не получился удар без сопротивления после подачи Рибери. На последних минутах арбитру Марко Фритцу понадобилась помощь системы VAR, но пенальти в ворота Гулача он ставить не стал. Уже в добавленное время хороший момент имел Вагнер, но форвард «Баварии» после розыгрыша углового с разворота не попал в створ. «Бавария» потерпела 3-е поражение в сезоне, а вот хозяева набирают ход и вероятнее всего будут бороться за самые высокие места.

Благодаря этой победе, «РБ Лейпциг» закрепился на 6-м месте турнирной таблицы, оторвавшись от «Хоффенхайма», но вся борьба за зону еврокубков, а может и Лигу Чемпионов у подопечных Хазенхюттля ещё впереди. При этом и Лига Европы пока не проиграна, в соперники «Лейпцигу» достался римский «Лацио». Ну а запас прочности в чемпионате позволяет «Баварии» сконцентрироваться на Лиге Чемпионов, ведь уже после перерыва на игры сборных 3 апреля команда Юппа Хайнкеса сыграет в Испании против «Севильи».