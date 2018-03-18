Симуляция Гризманна, приведшая к пенальти в ворота «Вильярреала»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн отметился симуляцией в матче с «Вильярреалом».

Отметим, что симуляция француза привела к пенальти в ворота «желтой субмарины», которое реализовал сам Гризманн.