Что будет с Айзеей Томасом

175-сантиметровый защитник играет как суперзвезда. Но больших денег ему не заплатят.

Айзея Томас пришёл в НБА в 2011 году. Будучи выбранным «Сакраменто» под 60-м номером драфта, поначалу защитник получал внимание общественности только из-за габаритов. Согласитесь, видеть в лиге гигантов парня с ростом 175 сантиметров — не самое привычное зрелище. Однако совсем скоро стало понятно, что тёзка легендарного разыгрывающего «Детройта» 80-х пришёл в лигу всерьёз и надолго. Оказавшись спустя четыре года в «Бостоне» Томас расцвёл и добился невероятного прогресса. Именно играя в составе «Селтикс» он был дважды выбран на Матч Звёзд.

А теперь немного о деньгах. Все помнят щедрое лето 2016-го, когда генеральные менеджеры подписывали контракты с почти закрытыми глазами, набивая игрокам карманы зелёными купюрами. Так вот, если бы в то лето малыш Томас стал свободным агентом, к гадалке не ходи, подписал бы максимальный контракт. В тот сезон он в среднем набирал более 22 очков и отдавал более шести передач в среднем за матч, наиграв на попадание в символическую сборную по итогам сезона.

Про прошлый год и говорить не приходится. Может быть кто-то уже забыл, но защитник «кельтов» был в списке претендентов на MVP наравне с Уэстбруком, Харденом, Джеймсом и Карри. Его 28,9 очка в среднем за игру впечатляют и, скорее всего, позволили бы рассчитывать на очень увесистый контракт.

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Но его действующий контракт закончится лишь в конце нынешнего сезона. И после тяжёлой травмы бедра, после многочисленных смен клубов и непростых взаимоотношений внутри «Кливленда», возникает вопрос, сколько же готовы предложить клубы лиги одному из самых низкорослых баскетболистов, попадавших когда-либо на Матч Звёзд?

НБА — богатая лига, и примеры, когда кому-то переплачивают, случаются. Но всё-таки здесь умеют считать деньги и знают цену каждому. Переплаты случаются, но выдаются они за потенциал того или иного баскетболиста. В случае с Айзеей, кажется, потолок уже ясен и вряд ли достижим снова.

Играл ли Томас на суперзвёздном уровне? Да. Был ли он достоин тогда максимального соглашения наравне с лучшими игроками? Наверное, да. Будет ли на него спрос летом? Будет. Получит ли он большие деньги? Скорее всего, нет. И вот почему.

Во-первых, травма бедра, случившаяся с ним в конце прошлого сезона. Именно её разыгрывающий усугубил в плей-офф и пропустил почти половину нынешнего сезона. Он уже не тот, кем был в «Бостоне», травма сказывается на его действиях. И это существенно для потенциального работодателя.

Во-вторых, бум на большие контракты уже прошёл. Платёжки команд наполнились, и накидывать сверху за желание приобрести конкретно его может и не возникнуть. Американские СМИ провели закрытый опрос нескольких генеральных менеджеров и те были едины: вряд ли кто-то предложит Томасу больше 10 миллионов долларов за год. Вероятнее всего исключение среднего уровня, а это 8,5 миллионов долларов.

Конечно, мы говорим о долгосрочном контракте на три или четыре года. «Лейкерс» имели практику подписания крупных, но годовых соглашений на 15-17 миллионов. И этот вариант вряд ли может устроить игрока и его агентов. Также нельзя забывать, что клуб из Лос-Анджелеса летом попробует подписать Леброна Джеймса , а его аппетиты на контракты партнёров всем прекрасно известны. Спросите у владельца «Майами» и «Кливленда», которые каждый сезон платили налог на роскошь.

Томасу 29 лет, и он совсем недавно восстановился от тяжёлой травмы. Он получает шесть миллионов, хотя прошлые два сезона провёл лучше парней, зарабатывающих более 20. Можно говорить о несправедливости. Но она точно такая же, как и во всём мире. Его выбрали последним на драфте, и он доказал свою значимость и своё место в лиге. И если летом случится так, что Айзея Томас подпишет большой и долгосрочный контракт, нам всем надо будет просто порадоваться за 175-сантиметрового парня, доказывающего своим примером, что невозможное возможно.