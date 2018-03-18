В рамках 29-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Дженоа».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Наполи
Дженоа
Рейна Пепе • Хюсай Эльсейд • Кулибали Калиду • Альбиоль Рауль • Руй Мариу • Аллан Маркес • Жоржиньо Фрелло • Гамшик Марек • Кальехон Хосе • Мертенс Дрис • Инсинье Лоренцо
Запасные: Маджио Кристиан • Милич Хрвое • Сепе Луиджи • Тонелли Лоренцо • Милик Аркадиуш • Рафаэл Кабрал • Зелиньски Петр • Машаш Зинедин • Рог Марко • Диавара Амаду • Уна Адам
Перин Маттиа • Бираски Давиде • Сполли Николас • Жуканович Эрвин • Рози Алеандро • Лазович Дарко • Бертолаччи Андреа • Хильемарк Оскар • Лашальт Диего • Пандев Горан • Галабинов Андрей
Запасные: Адель Таарабт • Росси Джузеппе • Россеттини Лука • Ригони Лука • Ламанна Эугенио • Мильоре Франческо • Лападула Джанлука • Бесса Даниэль • Зима Лукаш • Медейруш Юри • Перейра Педру II • Эль-Ямик Джавад
18 марта. Стадион «Сан-Паоло» (Неаполь).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить