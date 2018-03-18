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«Наполи» — «Дженоа»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Наполи» — «Дженоа»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В рамках 29-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Дженоа».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Наполи
Дженоа
Рейна Пепе • Хюсай Эльсейд • Кулибали Калиду • Альбиоль РаульРуй МариуАллан МаркесЖоржиньо ФреллоГамшик МарекКальехон Хосе • Мертенс Дрис • Инсинье Лоренцо
Запасные: Маджио Кристиан • Милич Хрвое • Сепе Луиджи • Тонелли Лоренцо • Милик АркадиушРафаэл Кабрал • Зелиньски Петр • Машаш Зинедин • Рог Марко • Диавара Амаду • Уна Адам
Перин Маттиа • Бираски Давиде • Сполли НиколасЖуканович Эрвин • Рози Алеандро • Лазович Дарко • Бертолаччи АндреаХильемарк ОскарЛашальт ДиегоПандев ГоранГалабинов Андрей
Запасные: Адель Таарабт • Росси Джузеппе • Россеттини ЛукаРигони Лука • Ламанна Эугенио • Мильоре Франческо • Лападула Джанлука • Бесса Даниэль • Зима Лукаш • Медейруш Юри • Перейра Педру II • Эль-Ямик Джавад
18 марта. Стадион «Сан-Паоло» (Неаполь).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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