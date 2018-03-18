«Динамо» забило 4 гола в ворота «Ворсклы» 

Киевское «Динамо» в матче 24-го тура принимало «Ворсклу» и достаточно легко по счёту обеспечило себе три очка (4:0).
Вице-чемпионы Украины серьезно перетасовали состав после проигранного «Лацио» матча и не испытали больших проблем в противостоянии с преследователями из Полтавы. Голы забивали Артём Беседин, Никита Бурда, Виктор Цыганков и Дмитрий Хлёбас.
"Динамо" продолжает оставаться в шести очках позади «Шахтёра».
Протокол игры
Динамо Киев
Ворскла
(1:0) Беседин Артём 4'
(2:0) Бурда Никита 59'
(3:0) Цыганков Виктор 63'
(4:0) Хлёбас Дмитрий 89'
Бойко Денис • Кендзёра Томаш • Пиварич Йосип • Бурда Никита • Шабанов Артём • Шапаренко Николай 88' (Буяльский Виталий (88') • Цыганков Виктор • Ротань Руслан 84' • Гармаш Денис • Вербич Беньямин • Беседин Артём 79' (Хлёбас Дмитрий (79')
Запасные: Морозюк Николай • Рудько Артур • Гонсалес Дерлис • Шепелев Владимир
Шуст Богдан • Гиоргадзе Андро • Даллку Ардин • Сапай Вадим • Чеснаков Владимир • Кобахидзе Александр 60' (Ребенок Павел (60') • Пердута Игорь • Кадымян Гегам • Сергийчук Михаил 69' (Коломоец Юрий (69') • Васин Денис • Кулач Владислав 76' (Одарюк Владимир (76')
Запасные: Ткаченко Александр • Сакив Тарас
18 марта. Стадион «Олимпийский (Киев)» (Киев).