«Динамо» забило 4 гола в ворота «Ворсклы»

Киевское «Динамо» в матче 24-го тура принимало «Ворсклу» и достаточно легко по счёту обеспечило себе три очка (4:0).

"Динамо" продолжает оставаться в шести очках позади «Шахтёра».

Протокол игры

Динамо Киев

Ворскла

(1:0) Беседин Артём 4'

(2:0) Бурда Никита 59'

(3:0) Цыганков Виктор 63'

(4:0) Хлёбас Дмитрий 89'

18 марта. Стадион «Олимпийский (Киев)» (Киев).