«Малага» впервые за 8 матчей не проиграла, завершив нулями встречу в Виго 

Явный аутсайдер Ла Лиги «Малага» смогла прервать серию из семи поражений кряду, не пропустив в Виго в матче 29-го тура. Команды завершили игру со счетом 0:0.
"Сельта" делит девятое место, а ее соперник, который не побеждает четвертый месяц кряду, прочно застрял на дне таблицы.
Протокол игры
Сельта
Малага
Рубен Бланко • Мальо Уго 57' • Ронкалья Факундо • Серхи Гомес • Хонни Кастро 61' • Эрнандес Пабло II • Лоботка Станислав • Браис Мендес 67' (Бое Лукас (67') • Аспас Яго 45' • Макси Гомес • Систо Пионе 67' (Радоя Неманья (67')
Запасные: Кабраль Густаво • Фонтас Андреу • Серхио Альварес II • Мазань Роберт • Хосабед Санчес
Роберто Хименес • Росалес Роберто 42' • Эрнандес Луис • Микель Игнаси • Торрес Мигель 45' • Саксесс Исаак 69' (Кеко Серхио (69') • Итурра Мануэль • Ласен Мехди 80' (Ресио Хосе (80') • Чори Кастро 74' (Лестьенн Максим (74') • Ролан Диего • Эн-Несири Юссеф
Запасные: Буэно Альберто • Бастон Борха • Андрес Прието • Диего Гонсалес VII 18 марта. Стадион «Балаидос».