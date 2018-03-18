«Малага» впервые за 8 матчей не проиграла, завершив нулями встречу в Виго

Явный аутсайдер Ла Лиги «Малага» смогла прервать серию из семи поражений кряду, не пропустив в Виго в матче 29-го тура. Команды завершили игру со счетом 0:0.

"Сельта" делит девятое место, а ее соперник, который не побеждает четвертый месяц кряду, прочно застрял на дне таблицы.

Протокол игры

Сельта

Малага