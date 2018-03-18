В рамках 29-го тура чемпионата Италии по футболу «Лацио» принимает «Болонью».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Лацио
Болонья
Стракоша Томас • Луис Фелипе • Де Врей Стефан • Уоллас Оливейра • Марусич Адам • Пароло Марко • Лукас Лейва • Альберто Луис • Андерсон Фелипе • Нани Луиш • Иммобиле Чиро
Запасные: Баста Душан • Кайседо Фелипе • Ди Дженнаро Давид • Касерес Мартин • Лукаку Джордан • Гуерриери Гуидо • Баштуш Бартоломеу • Милинкович-Савич Сергей • Варгич Иван • Мурджа Алессандро • Jordao • Нету Педру
Миранте Антонио • Де Майо Себастьян • Гонсалес Джанкарло • Хеландер Филип • Торосидис Василис • Джемаили Блерим • Пульгар Эрик • Донса Годфред • Масина Адам • Верди Симоне • Паласио Родриго
Запасные: Дестро Маттиа • Крейчи Ладислав • Сантурро Антонио • Кризетиг Лоренцо • Фалетти Сезар • Крафт Эмиль • Романьоли Симоне • М'Байе Ибрахим • Ди Франческо Федерико • Надь Адам • Равалья Федерико
18 марта. Стадион «Олимпийский (Рим)» (Рим).
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