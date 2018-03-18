Елистратов и Просвирнова остались без медалей в многоборье на ЧМ 

Канадец Франсуа Амлен стал победителем чемпионата мира в многоборье. У женщин первенствовала Чхве Мин Джон из Кореи. Россиянка Софья Просвирнова остановилась в шаге от пьедестала, Семен Елистратов у мужчин стал пятым.
Монреаль (Канада)
Чемпионат мира
Женщины
1. Чхве Мин Джон (Корея) — 110 2. Сим Сук Хи (Корея) — 63 3. Ли Цзиньюй (Китай) — 39 4. Софья ПРОСВИРНОВА (Россия) — 28 5. Ким Алан (Корея) — 26 6. Наталья Малишевска (Польша) — 22 Мужчины
1. Франсуа Амлен (Канада) — 81 2. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 45 3. Хван Дэ Хон (Корея) — 44 4. Лим Хе Чун (Корея) — 42 5. Семен ЕЛИСТРАТОВ (Россия) — 29 6. Сюй Хунчжи (Китай) — 31