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Елистратов и Просвирнова остались без медалей в многоборье на ЧМ
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Елистратов и Просвирнова остались без медалей в многоборье на ЧМ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Канадец Франсуа Амлен стал победителем чемпионата мира в многоборье. У женщин первенствовала Чхве Мин Джон из Кореи. Россиянка Софья Просвирнова остановилась в шаге от пьедестала, Семен Елистратов у мужчин стал пятым.
Монреаль (Канада)
Чемпионат мира
Женщины
1. Чхве Мин Джон (Корея) — 110  2. Сим Сук Хи (Корея) — 63  3. Ли Цзиньюй (Китай) — 39  4. Софья ПРОСВИРНОВА (Россия) — 28  5. Ким Алан (Корея) — 26  6. Наталья Малишевска (Польша) — 22  Мужчины
1. Франсуа Амлен (Канада) — 81  2. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 45  3. Хван Дэ Хон (Корея) — 44  4. Лим Хе Чун (Корея) — 42  5. Семен ЕЛИСТРАТОВ (Россия) — 29  6. Сюй Хунчжи (Китай) — 31
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