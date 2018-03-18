Клод Пюэль: «Лестер» заслуживал другого результата в матче с «Челси»

Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль считает, что его команда не наиграла на поражение в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Челси». Лондонцы взяли верх в дополнительное время со счетом 2:1 и в полуфинале сыграют с «Саутгемптоном».

— Я немного расстроен, потому что думаю, что мы заслуживали другого результата, — цитирует BBC Пюэля. — Гол Мораты был единственным моментом «Челси» в первом тайме. Было тяжело пропускать прямо перед перерывом, но мы вышли на второй тайм спокойнее и увереннее. Я горжусь своими игроками, потому что они провели матч на высоком уровне с сильной командой.

Ошибка Шмайхеля? Капер с самого начала демонстрировал, что является фантастическим голкипером. Когда забивается гол, речь всегда идет об ошибке. Но он был великолепен. Я ничего плохого не могу сказать о нем. Нам сегодня просто не повезло.

Лестер — Челси