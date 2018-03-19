«Наполи» сократил отрыв от «Ювентуса» до двух очков

В двадцать девятом туре итальянской Серии А «Наполи» обыграл «Дженоа».

Протокол игры

Наполи

Дженоа

18 марта. Стадион «Сан-Паоло» (Неаполь).

Поражение от «Ромы» и ничья с «Интером» привели к тому, что «Наполи» не только пропустил «Ювентус» вперёд себя, но и позволил туринцам уйти в четырёхочковый отрыв на вершине Серии А. Команда Массимилиано Аллегри в субботу не смогла сломить сопротивление СПАЛа, а потому неаполитанцы спустя сутки получили возможность подобраться к «старой синьоре». Для этого команде Маурицио Сарри нужно было обыграть в родных стенах «Дженоа», который в двух последних матчах чемпионата уступал своим соперникам.

Первое обострение возникло в районе тринадцатой минуты, когда Андрей Галабинов почти по лицевой линии ворвался в штрафную площадь. Поверив в себя, болгарский форвард гостей решил пробить с острого угла — мяч пришёлся в сетку с внешней стороны. Хозяева ответили спустя несколько минут. После отличной передачи от Жоржиньо Дрис Мертенс в касание пытался попасть в дальний угол, но получилось немного неточно.

Неприятным моментом для «Наполи» стала травма одного из лидеров команды. Марек Гамшик, прихрамывая, был вынужден покинуть поле уже на двадцатой минуте, уступив своё место Петру Зелинськи. Подопечные Маурицио Сарри владели инициативой, но опасных моментов почти не создавали. Между тем, на тридцать четвёртой минуте обострить ситуацию удалось «Дженоа». Николас Сполли замкнул подачу от угла поля, однако направил игровой снаряд правее рамки. В скором времени Аллан имел роскошный шанс, нанося удар из района одиннадцатиметровой отметки, — точности не хватило. А перед самым перерывом открыть счёт мог Лоренцо Инсинье. Пробивал он головой после подачи с левого фланга, но мяч угодил в штангу!

Второй тайм «Наполи» начал довольно активно. Вскоре после возобновления игры Дрис Мертенс около чужой штрафной площади развернулся и нанёс мощный удар — мяч попал в правую штангу! Команда Маурицио Сарри продолжала оказывать давление, но со временем сбавила обороты. «Дженоа» даже смог создать перспективный момент, но пробивавший по воротам Горан Пандев не достиг цели.

На семьдесят второй минуте неаполитанцы смогли-таки забить, воплотив в гол розыгрыш углового удара с левого фланга. Хосе Кальехон подал на ближнюю штангу, где Рауль Альбиоль выиграл верховую борьбу и головой отправил игровой снаряд по назначению. В концовке хозяева могли поставить жирную точку. Аркадиуш Милик вышел один на один с голкипером и, не пожадничав, выкатил мяч направо, но Лоренцо Инсинье пробил слабо, поэтому защитник успел выбить мяч.

Итоговый счёт — 1:0. «Наполи» обыграл «Дженоа» и сократил отставание от «Ювентуса» до двух очков. После международной паузы неаполитанцы сыграют с «Сассуоло», а туринцы — с «Миланом».