«Спортинг» уверенно одолел «Риу Аве» 

Противостояние «Спортинга» и «Риу Аве» в 27-м туре чемпионата Португалии принесло очередную победу фавориту. Лиссабонцы забили два безответных гола в ворота противника, Желсон Мартиньш и Бас Дост вписали свои фамилии на табло — 2:0.
"Спортинг" остается третьим с отставанием в пять очков от первого места.
Протокол игры
Спортинг Л Риу Аве (1:0) Желсон Мартиньш 24'
(2:0) Дост Бас 84'
Патрисиу Руй • Пиччини Кристиано • Коатес Себастьян 88' (Вендель Жералдо (88') • Матьё Жереми • Коэнтрау Фабиу 70' • Карвалью Вилльям • Батталья Родриго 76' (Руис Брайан (76') • Желсон Мартиньш • Фернандеш Бруну • Рибейру Рубен 61' (Акунья Маркос (61') • Дост Бас Запасные: Монтеро Фреди • Сален Ромен • Пинту Андре • Агбеньену Лумор
Кассио Албукерке • Монте Нелсон • Маркан Маркос • Марсело Феррейра • Рибейру Юри • Леандриньо II 84' (Морейра Педру (84') • Пеле Мамаду • Кассама Элизеу 19' • Новаиш Жоау 88' (Сантуш Нуну II (88') • Диего Лопес III 64' (Баррето Оскар (64') • Гедеш Элдер
Запасные: Телес Бруно • Виейра Руй • Silverio • Габриэльзиньо
18 марта. Стадион «Жозе Алваладе» (Лиссабон).