«Спортинг» уверенно одолел «Риу Аве»

Противостояние «Спортинга» и «Риу Аве» в 27-м туре чемпионата Португалии принесло очередную победу фавориту. Лиссабонцы забили два безответных гола в ворота противника, Желсон Мартиньш и Бас Дост вписали свои фамилии на табло — 2:0.

"Спортинг" остается третьим с отставанием в пять очков от первого места.

Протокол игры

Спортинг Л Риу Аве (1:0) Желсон Мартиньш 24'

(2:0) Дост Бас 84'

Кассио Албукерке • Монте Нелсон • Маркан Маркос • Марсело Феррейра • Рибейру Юри • Леандриньо II 84' (Морейра Педру (84') • Пеле Мамаду • Кассама Элизеу 19' • Новаиш Жоау 88' (Сантуш Нуну II (88') • Диего Лопес III 64' ( Баррето Оскар (64') • Гедеш Элдер

Запасные: Телес Бруно • Виейра Руй • Silverio • Габриэльзиньо

18 марта. Стадион «Жозе Алваладе» (Лиссабон).