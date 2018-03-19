Volkswagen рассказал о своем участии в легендарном ралли

В Volkswagen рассказали об участии в ралли.

Речь идет о перегонах Pikes Peak International Hill Climb, история которых перевалила за столетний рубеж. Ведь первые заезды прошли в далеком 1916 году.

На состязаниях, которые пройдут в этом году, VW выйдет с уникальной новинкой.

Под ней подразумевается гоночный болид I. D. R Pikes Peak, работающий полностью на электрической тяге. Он выйдет на старте в категории Unlimited, участники которой свободны от каких-либо технических ограничений.

Первые снимки машины уже появились в сети. Первое, что бросается в глаза — это заднее гигантское крыло, подчеркивающее стиль Volkswagen при разработке спортивных автомобилей. В то же время во внешнем виде присутствуют черты, присущие электромобилям.

В немецкой компании отмечают, что участие в ралли является тестом для сотрудничества между двумя подразделениями концерна — Volkswagen R и Volkswagen Motorsport в плане развития сегмента электромобилей.

И участие в Pikes Peak International Hill Climb призвано стать тестом на тенденции развития электротранспорта.

Представитель от VW стартует на второй позиции. 30 лет назад в состязаниях принимал участие двухмоторный Golf. Теперь же на 24 июня планируется реванш в преодолении холмистой дистанции длинной в 12.4 миль.