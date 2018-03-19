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Предсказатель из Бразилии: Неймар пропустит чемпионат мира
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Предсказатель из Бразилии: Неймар пропустит чемпионат мира 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Известный бразильский прорицатель Карлиньюс Виденте сделал очередной прогноз, касающийся футбола. Пророк сообщил, что лидер национальной сборной пентакампеонов Неймар не сможет сыграть на чемпионате мира в России из-за последствий серьезной травмы.
Как уже сообщали Вести.Ru, Неймар получил серьезное повреждение в игре за «Пари Сен-Жермен», ему уже провели операцию, однако пока медики не сообщают, сколько времени займет восстановление игрока. Сроки возможного возобновления Неймаром карьеры будут известны только через месяц.
Между тем сеньор Виденте в Бразилии слывет весьма удачливым предсказателем, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на BrazilStat. Так он прогнозировал перед чемпионатом мира-2014, что сборная Германии выиграет турнир, а в стане бразильцев тренера Дунгу заменит специалист Тите. Все сбылось.
Но главное, что Карлиньюс Виденте уже предсказывал грустные события в жизни Неймара: в том же 2014 году прорицатель заявил, что ведущий форвард «селесао» пропустит чемпионат мира, и в итоге так и случилось.
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