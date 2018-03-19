Дмитрий Селюк: Возможно, удача станет решающим фактором в противостоянии ЦСКА — «Арсенал»

Футбольный агент Дмитрий Селюк — о шансах ЦСКА пройти «Арсенал» в четвертьфинале Лиги Европы.

— Конечно, всем бы хотелось услышать, что у ЦСКА отличные шансы на выход в полуфинал, но это не совсем так, — заявил «Известиям» Селюк. — Армейцам будет сложно противостоять лондонцам.

Безусловно, сейчас «канониры» — не та команда, которой она была три-четыре года назад. В то время у москвичей точно не было бы шансов. Но сейчас «Арсенал» очень мотивирован, им нужна Лига чемпионов, это понимают все. Достать путевку, победив в Лиге Европы, гораздо реальнее, чем попасть в четверку в чемпионате Англии.

Хочется пожелать красно-синим удачи — возможно, именно она может стать решающим фактором в их противостоянии с английским грандом.