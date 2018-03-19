Президент баскетбольного ЦСКА оценил ситуацию с Коробковым 

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о том, что происходит с Павлом Коробковым.
"За Павла все очень сильно переживают. И он делает всё возможное, чтобы поскорее вернуться на площадку, интенсивно тренируется каждый день. Но состояние его колена не позволяет ему принимать участие в полноценных занятиях команды. Мы применяли различные методики лечения, но боль пока не уходит. Увы, три операции на колене не прошли бесследно. Порадовать болельщиков пока нечем, но мы верим в Павла. Нам его очень не хватает", — цитирует Ватутина газета «Известия».