Словакия и Италия будут сотрудничать в расследовании убийства журналиста

ПРАГА, 19 мар — РИА Новости . Генпрокуратура (ГП) Словакии после интенсивных переговоров с органами юстиции Италии направила в понедельник в Рим проект соглашения о сотрудничестве в расследовании убийства журналиста Яна Куциака , сообщила в понедельник журналистам представитель ГП Андреа Предайнёва.

Ранее на ускорении расследования трагедии и привлечения к нему зарубежных экспертов настаивали участники массовых митингов, проходивших в последние недели во многих городах Словакии, в Братиславе они собирали свыше 50 тысяч участников.

Серьезный политический кризис разразился в Словакии три недели назад после убийства журналиста Яна Куциака и его невесты. Куциак писал о связях местных политиков с преступным миром, в частности, о нескольких выходцах из Италии, проживающих в последние два десятилетия на востоке Словакии, в совместном бизнесе с которыми участвовали секретарь Совета безопасности республики Вилиам Ясань и советник премьера Мария Трошкова . Оба они несколько дней назад уволились со своих постов. Под давлением общественности вынуждены были также подать в отставку сначала глава МВД , а затем и премьер Роберт Фицо

"Генеральный прокурор Яромир Чиж совместно с представителями агентства ЕС Евроюст предпринял максимальные усилия для скорейшего создания международного коллектива следователей по делу об убийстве Яна Куциака и его невесты. Сейчас проект соглашения о таком сотрудничестве после предварительного обсуждения будут рассматривать органы юстиции Италии. Мы надеемся на их скорый и конкретный ответ", — сказала Предайнёва, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.

Предварительно обе стороны должны еще будут договориться о рамках самостоятельности своих представителей в проведении следственных действий в составе совместного коллектива, их правах и обязанностях, а также о взаимодействии с агентствами Европол и Евроюст, добавила представитель ГП.