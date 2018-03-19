Ещё
Альгвасил возглавил футбольный клуб «Реал Сосьедад» после отставки Сакристана
Далее:
Читайте также:
Ещё

Альгвасил возглавил футбольный клуб «Реал Сосьедад» после отставки Сакристана 

Р-Спорт 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Тренер Иманол Альгвасил возглавил «Реал Сосьедад», сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
Как сообщается, Альгвасил будет главным тренером команды в оставшихся матчах нынешнего сезона. В его штаб вошли второй тренер Микель Лабака, тренеры по физподготовке Херардо Изагирре и Карла Ларбуру, тренер вратарей Джон Алеман и тренер-аналитик Хабьер Руис де Осенда.
Альгвасил ранее работал в системе «Реал Сосьедад», от молодежной до второй команды клуба из Сан-Себастьяна. На посту главного тренера 46-летний специалист сменил Эусебио Сакристана, отправленного в отставку накануне.
"Реал Сосьедад" в нынешнем сезоне идет на 15-м месте в таблице чемпионата Испании, набрав 33 очка в 29 турах.
Р-Спорт: последние новости
Два гола Марио Гомеса принесли "Штутгарту" победу над "Фрайбургом" в матче бундеслиги Хоккеисты "Зауралья" повели со счетом 3-1 в серии 1/4 финала плей-офф ВХЛ с "Ермаком" Футболисты "Порту" победили "Боавишту" в матче чемпионата Португалии
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972130
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение