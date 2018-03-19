Альгвасил возглавил футбольный клуб «Реал Сосьедад» после отставки Сакристана

Тренер Иманол Альгвасил возглавил «Реал Сосьедад», сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

Как сообщается, Альгвасил будет главным тренером команды в оставшихся матчах нынешнего сезона. В его штаб вошли второй тренер Микель Лабака, тренеры по физподготовке Херардо Изагирре и Карла Ларбуру, тренер вратарей Джон Алеман и тренер-аналитик Хабьер Руис де Осенда.

Альгвасил ранее работал в системе «Реал Сосьедад», от молодежной до второй команды клуба из Сан-Себастьяна. На посту главного тренера 46-летний специалист сменил Эусебио Сакристана, отправленного в отставку накануне.

"Реал Сосьедад" в нынешнем сезоне идет на 15-м месте в таблице чемпионата Испании, набрав 33 очка в 29 турах.