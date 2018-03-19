ВСМПО заменит все настилы у вакуумно-дуговых печей 

Сейчас металлический настил меняют у печи в цехе № 32, сообщает «Новатор». Две бригады устанавливают там стальные плиты толщиной 40 миллиметров. Как сообщил изданию замдиректора «ВСМПО-Строителя» Сергей Никифоров, рабочие меняют не только настилы, но и металлические конструкции подвалов, а также выправляют технические приямки и полы. В марте планируется установить и новые ограждения у тех семнадцати печей, где замена настилов уже закончилась. Работы у всех печей завершатся до конца этого года.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее масштабную реконструкцию прошли вакуумно-дуговые печи в цехе № 31. Это позволило увеличить вес слитков с двух до четырех тонн.