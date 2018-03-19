Ещё
ВСМПО заменит все настилы у вакуумно-дуговых печей
Далее:
Читайте также:
Ещё

ВСМПО заменит все настилы у вакуумно-дуговых печей 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
Сейчас металлический настил меняют у печи в цехе № 32, сообщает «Новатор». Две бригады устанавливают там стальные плиты толщиной 40 миллиметров. Как сообщил изданию замдиректора «ВСМПО-Строителя» Сергей Никифоров, рабочие меняют не только настилы, но и металлические конструкции подвалов, а также выправляют технические приямки и полы. В марте планируется установить и новые ограждения у тех семнадцати печей, где замена настилов уже закончилась. Работы у всех печей завершатся до конца этого года.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее масштабную реконструкцию прошли вакуумно-дуговые печи в цехе № 31. Это позволило увеличить вес слитков с двух до четырех тонн.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Пугачева и Галкин проголосовали в Подмосковье Правоохранители проверяют информацию о вбросе бюллетеней в Ростове 18 марта в день выборов в Москве может состояться праздничный митинг
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19723
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение