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Сегодня БК «Самара» проведет домашнюю игру с «Иркутом»
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Сегодня БК «Самара» проведет домашнюю игру с «Иркутом» 

ТРК Губерния 7 часов назад
Фото: ТРК Губерния
Сегодня, 19 марта, баскетболисты клуба «Самара» встретятся на площадке «МТЛ Арены» с иркутскими игроками. Спортивное противостояние начнётся в 19:00. Посетить игру можно бесплатно.
К матчу в Самаре "Иркут", месяц назад впервые в своей истории сыгравший в «Финале четырех» Кубка России, подошёл с серией из 4-х побед подряд, сообщает пресс-центр БК «Самара». Самыми результативными в составе «Иркута» являются: Алимджан Федюшин, Александр Анисимов и Алексей Бабушкин.
В целом, в личных встречах «Самара» имеет над иркутским клубом заметное преимущество: команды провели друг с другом 12 матчей в Суперлиге, у самарцев 9 побед.
Фото: БК «Самара»
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