Сегодня БК «Самара» проведет домашнюю игру с «Иркутом»

Сегодня, 19 марта, баскетболисты клуба «Самара» встретятся на площадке «МТЛ Арены» с иркутскими игроками. Спортивное противостояние начнётся в 19:00. Посетить игру можно бесплатно.

В целом, в личных встречах «Самара» имеет над иркутским клубом заметное преимущество: команды провели друг с другом 12 матчей в Суперлиге, у самарцев 9 побед.

Фото: БК «Самара»