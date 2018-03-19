Мемфис Депай: «Я не смогу стать лучшим в мире, играя в „Лионе“

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай отметил, что хочет играть в большом клубе. Форвард также подчеркнул, что он не сможет стать лучшим футболистом в мире, если останется во французской команде.

— Конечно, я хочу быть лучшим в мире, я хочу играть против больших команд и против больших звезд, — сказал в эфире шоу Canal Football Club Депай. — Что мне не хватает, чтобы быть лучшим в мире? Честно говоря, это не касается уровня игры, но это не высокомерие. Я не смогу стать лучшим в мире, играя в «Лионе». [Александр] Ляказетт перешел в «Арсенал», чтобы прогрессировать. Мое выступление в «МЮ»? Иногда я рискую, и это был не лучший выбор. Но я должен рисковать, чтобы стать одним из лучших игроков в мире.