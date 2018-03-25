Ещё
Улан-Удэ может принять чемпионат мира по женскому боксу в 2021 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Улан-Удэ может принять чемпионат мира по женскому боксу в 2021 году 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев заявил о намерении подать заявку на проведение чемпионата мира по женскому боксу в 2021 году в Улан-Удэ.
"Мы планируем, что Россия подаст заявку на проведение чемпионата мира по женскому боксу в 2021 году в Улан-Удэ. Я думаю, что мы сможем предоставить лучшие условия и доказать, что Бурятия достойна провести чемпионат мира на самом высоком уровне", — цитирует Кремлева пресс-служба ФБР.
24 марта в Улан-Удэ завершилось мировое первенство среди женщин. Генсек ФБР Кремлев отметил высокий уровень проведения турнира, а также объективное судейство.
Газета.Ru: последние новости
Игрок немецкого "Гамбурга" может перейти в "Локомотив" Ибрагимович может перейти в "Лос-Анджелес Гэлакси" до конца недели Две передачи Зыкова помогли "Каролине" одержать победу над "Оттавой"
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулина заподозрили в использовании допинга52
Загитова высказалась о неудаче на ЧМ33
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас30
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой122
Плющенко обратился к Загитовой154
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение