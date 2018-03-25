Улан-Удэ может принять чемпионат мира по женскому боксу в 2021 году

Генеральный секретарь Федерации бокса России ( ФБР Умар Кремлев заявил о намерении подать заявку на проведение чемпионата мира по женскому боксу в 2021 году в Улан-Удэ.

"Мы планируем, что Россия подаст заявку на проведение чемпионата мира по женскому боксу в 2021 году в Улан-Удэ. Я думаю, что мы сможем предоставить лучшие условия и доказать, что Бурятия достойна провести чемпионат мира на самом высоком уровне", — цитирует Кремлева пресс-служба ФБР.

24 марта в Улан-Удэ завершилось мировое первенство среди женщин. Генсек ФБР Кремлев отметил высокий уровень проведения турнира, а также объективное судейство.