Улан-Удэ может принять чемпионат мира по женскому боксу в 2021 году 

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев заявил о намерении подать заявку на проведение чемпионата мира по женскому боксу в 2021 году в Улан-Удэ.
"Мы планируем, что Россия подаст заявку на проведение чемпионата мира по женскому боксу в 2021 году в Улан-Удэ. Я думаю, что мы сможем предоставить лучшие условия и доказать, что Бурятия достойна провести чемпионат мира на самом высоком уровне", — цитирует Кремлева пресс-служба ФБР.
24 марта в Улан-Удэ завершилось мировое первенство среди женщин. Генсек ФБР Кремлев отметил высокий уровень проведения турнира, а также объективное судейство.