Ещё
Рублёв опустился на вторую позицию в чемпионской гонке U21
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рублёв опустился на вторую позицию в чемпионской гонке U21 

Чемпионат.com 7 часов назад
Американец Тейлор Фритц поднялся на первую строчку в чемпионской гонке U21. Россиянин Андрей Рублёв опустился на вторую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 19 марта 1 (4). Тейлор Фритц (США) — 386. 2 (1). Андрей Рублёв (Россия) — 385. 3 (2). Александр Зверев (Германия) — 325. 4 (3). Фрэнсис Тиафо (США) — 323. 5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 290. 6 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 225. 7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 211. 8 (10). Марк Полманс (Австралия) — 148. 9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 133. 10 (21). Хуберт Хуркач (Польша) — 125.
Чемпионат.com: последние новости
Чемпионат мира по фигурному катанию. Самые необычные и опасные поддержки Фанатов «Спартака» на матче в Казани было больше, чем болельщиков «Рубина» Касаткина стала 11-й ракеткой мира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19723
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение