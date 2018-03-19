Рублёв опустился на вторую позицию в чемпионской гонке U21 

Американец Тейлор Фритц поднялся на первую строчку в чемпионской гонке U21. Россиянин Андрей Рублёв опустился на вторую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 19 марта 1 (4). Тейлор Фритц (США) — 386. 2 (1). Андрей Рублёв (Россия) — 385. 3 (2). Александр Зверев (Германия) — 325. 4 (3). Фрэнсис Тиафо (США) — 323. 5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 290. 6 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 225. 7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 211. 8 (10). Марк Полманс (Австралия) — 148. 9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 133. 10 (21). Хуберт Хуркач (Польша) — 125.