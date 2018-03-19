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Два здоровых мужика украли плитки шоколадки на заправке
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Два здоровых мужика украли плитки шоколадки на заправке 

Деловое сообщество 7 часов назад
В воскресенье, 18 марта, в магазине при одном из АЗС города Ростова-на-Дону двое мужчин украли шесть плиток шоколада. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения торговой точки, ролик был опубликован в одном из пабликов в социальных сетях. Один из злоумышленников прикрывал подельника, пока тот совал сладости в карман своей куртки. «Работают в паре. Может, и не только на АЗС. Очень хотелось бы, что бы их знали в лицо. Отвлекли оператора, заказали кофе. Пока она отвернулась, было украдено шесть плиток дорогого шоколада», — написал автор публикации. Ростовчан, которые комментировали запись, больше всего возмутило, почему взрослые мужчины не могли заплатить за шоколадки и почему решили их украсть, притом что приехали на не самой дешевой машине Mitsubishi. Вряд ли они отдали за нее последние деньги. Как предположил один из пользователей сети, они могли проспорить кому-то желание.
https://youtu.be/JJ8OkEVpeu0
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