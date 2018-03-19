Бойкот ЧМ по футболу — 2018 в России: вместо англичан приедут сирийцы?

Шпионский скандал заставил англичан покуситься на святое. Эта страна может устроить бойкот ЧМ-2018 в России.

Зарубежные СМИ сообщают, что к демаршу уже готовы присоединиться союзные страны: Польша, Япония и Австралия.

Вячеслав Колосков. — Пока фактов никаких нет, идут только разговоры. Более того, две недели назад был в Братиславе на конгрессе УЕФА , там встречался с представителями Англии — мило поздоровались, узнали друг друга. Никакого негатива не было. Не думаю, что последуют какие-то практические шаги, больше похоже на провокацию, — рассказал почетный президент РФС

По данным британской полиции, на чемпионат мира могут приехать 20 тысяч английских болельщиков. Это значит, на билетах касса чемпионата мира сможет заработать по меньшей мере 378 миллионов долларов. А учитывая соперников англичан — Бельгию, Панаму и Тунис, — в плюс можно записывать еще 138 миллионов за матч на стадии 1/8 финала. Итого полмиллиарда — без учета денег, которые англичане оставят в гостиницах, аэропортах и барах.

По словам первого вице-президента РФС Никиты Симоняна, в случае отказа Англии ее место займет сборная, ближе всех подобравшаяся в групповом этапе. Однако вряд ли в полной мере родоначальников футбола на турнире сможет заменить сборная Словакии. То же можно сказать и про других «бойкотантов».

Какие еще соревнования под угрозой?

Бойкотировать турниры в нашей стране могут не только спортсмены, но и организации. К примеру, WADA запретило проводить в России любые международные соревнования по видам спорта, на которые организация имеет влияние.

— Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени (бойкот спортсменов из Канады, США, Чехии)

— Гран-при России «Формулы-1» (попадает под запрет WADA)

— Этап Гран-при по фигурному катанию (попадает под запрет WADA)

— Гран-при Москва по художественной гимнастике (попадает под запрет WADA)

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