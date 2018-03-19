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Линии электропередач уйдут под землю
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Линии электропередач уйдут под землю 

На Западе Москвы 6 часов назад
Фото: На Западе Москвы
Активисты Раменок предложили после того, как будут убраны опоры линии электропередач (ЛЭП) от Очаково до Проспекта Вернадского, изменить первоначальную трассировку кабеля.
А именно: не прокладывать его по густонаселенному району, перекапывая для этого уже благоустроенные дворы и детские площадки, уютные скверики и пешеходные зоны, в том числе и парк 50-летия Октября, а проложить кабель закрытым методом вдали от жилой застройки, там, где и проходили линии электропередач.
Префект округа Алексей Александров: Предложение хорошее, мы внимательно изучим местность и выработаем оптимальную дорожную карту для прокладки кабеля. Думаю, данную инициативу поддержит город. А развитием территорий, где ранее располагались ЛЭП, займется Москомархитектура, разумеется, учитывая мнения жителей.
Сегодня округ избавляется от всего лишнего, при этом заметно хорошея.
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