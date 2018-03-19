Пострадавшего при катании на тюбинге 7-летнего мальчика выписали из больницы в Воронеже 

В течение года Никите предстоит заново учиться сидеть и ходить. Врачи выписали 7-летнего Никиту, которого доставили в больницу с переломом позвонков после неудачного катания на тюбинге 25 февраля. Мальчик 18 дней лежал на вытяжке. Теперь ребёнка ждёт длительное лечение. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказала мама мальчика Мария в понедельник, 19 марта. В больнице Никите делали массаж, электрофорез, магниты. Мальчик прошёл полный курс лечения. Дома ему предстоит лежать ещё 10 дней. — Он не вставал и не ходил. Все дни лежал на вытяжках, чтобы позвонки растягивались. Сейчас ещё дома 10 дней строго постельного режима. А потом начинать вставать в корсете, чтобы ножки опору чувствовали, и учиться ходить, — рассказала Мария. В специальном корсете Никите предстоит ходить в течение года. Сначала мальчик будет в нём вставать, а спустя три с половиной недели — пробовать присаживаться. Продолжить ходить в школу Никита пока не сможет. Однако на дом к первокласснику будет приходить учительница. Отец мальчика 33-летний Роман по-прежнему находится в больнице. При катании на тюбингах он получил более серьёзные травмы — у мужчины оказались раздроблены два позвонка. Стояла речь об операции по установке скоб на позвонки, но от неё отказались. — Врачи сказали, что после операции два варианта развития событий — либо будет ходить, либо нет. Просто, если бы её сделали, реабилитационный период был бы быстрее, а так дольше. Но без операции больше шансов, что вновь сможет ходить, — поделилась Мария. Романа планируют выписать из больницы уже на следующей неделе. Пока врачи делают ему массаж, гимнастику ног, колют обезболивающие из-за болей в спине. После выписки ему, также как и Никите, назначат строгий постельный режим. Правда, уже на восемь недель. Из больницы домой его перевезут по «скорой». По словам Марии, пока её сын и супруг будут находиться дома в лежачем состоянии, за ними будут наблюдать врачи местной поликлиники. Как часто медики будут следить за здоровьем пострадавших, неизвестно. Воронежец и его сын попали в больницы после катания на тюбинге в центре «Дамба» в микрорайоне Шилово днём воскресенья, 25 февраля. У мальчика диагностировали компрессионный перелом 12 и 14 позвонков, а у его отца оказались раздроблены два позвонка. Как ранее рассказала корреспонденту «Вести-Воронеж» мать и жена пострадавших Мария, вся горка была покрыта льдом, а не снегом, что могло стать одной из причин получения травм. При этом женщина отметила, что в центре не было никаких медработников, никто не смог оказать первую помощь её супругу и ребёнку. Кроме того, работники «Дамбы» даже не вызвали «скорую». Стоит отметить, что версия представителей центра сильно отличается от версии жительницы Воронежа. По их словам, отец и сын ехали вместе на одном тюбинге, нарушая технику безопасности, а после ЧП «взяли всю ответственность на себя». В начале марта следователи начали проверку по факту травмирования 33-летнего воронежца и его 7-летнего сына при катании на тюбинге. Дарья Крымова