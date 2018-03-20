Олимпийцы примут участие в международном Празднике Севера в Мурманске

Праздник Севера является одним из знаменательных событий спортивной жизни Мурманской области, его традиции были заложены еще в 30-е годы прошлого века. Спортивный праздник из года в год собирает любителей зимних видов спорта не только из городов и районов Мурманской области, но и из регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

В программе Праздника Севера множество соревнований по различным видам спорта, среди которых первенства по лыжным гонкам, конькобежному, парусному и горнолыжному спорту, биатлону, национальным видам спорта, хоккею с мячом, мини-футболу на снегу и другие. В этом году соревнования пройдут по 16 дисциплинам.

Одно из центральных событий — 50-километровый марафон — в этом году решено провести в два дня. «На сегодняшний день у нас зарегистрировано более тысячи участников на первый день, это свободный стиль. Десять стран представлены: Россия, Белоруссия, страны Балтии, Норвегия, Финляндия, Швеция, Австралия и США», — сказала Наумова.

Около 400 человек пока зарегистрировалось на второй день марафона — классическим стилем. Организаторы обещают, что на открытии Праздника Севера будет присутствовать и победитель первого марафона, состоявшегося 44 года назад, Иван Гаранин. Рекордсменами по победам на мурманском лыжном марафоне являются белорусские спортсмены: Сергей Долидович (7 побед) и Екатерина Рудакова (4 победы).

"Среди известных спортсменов будут принимать участие олимпийские чемпионы Анна Богалий, Ольга Зайцева, Алексей Петухов", — добавила Наумова.

Кроме того, по словам организаторов, в церемонии открытия Праздника Севера 24 марта примут участие победитель чемпионата мира по зимним видам парусного спорта Фарид Арсланов, чемпионка мира, Европы по летнему биатлону 2008 года Екатерина Улижова, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в ски-кроссе Сергей Ридзик и другие спортсмены.

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