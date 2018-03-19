В библиотеке Теплого Стана прошел отборочный тур

14 марта в библиотеке № 169 «Проспект» состоялся отборочный тур чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’18».

«Мальчишки и девчонке в возрасте от 14 до 17 лет», — сообщается на странице социальной сети библиотеки «ВКонтакте» — «соревновались в умении технично и выразительно читать вслух незнакомый текст. Читали прозу и поэзию, а строгое жюри оценивало каждое выступление двумя оценками — за технику чтения и за артистизм».

Финал московского этапа пройдет в июне на Красной площади.