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В библиотеке Теплого Стана прошел отборочный тур
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В библиотеке Теплого Стана прошел отборочный тур 

Наш Теплый стан 5 часов назад
Фото: Наш Теплый стан
14 марта в библиотеке № 169 «Проспект» состоялся отборочный тур чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’18».
«Мальчишки и девчонке в возрасте от 14 до 17 лет», — сообщается на странице социальной сети библиотеки «ВКонтакте» — «соревновались в умении технично и выразительно читать вслух незнакомый текст. Читали прозу и поэзию, а строгое жюри оценивало каждое выступление двумя оценками — за технику чтения и за артистизм».
Финал московского этапа пройдет в июне на Красной площади.
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