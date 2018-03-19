Фотоотчёт с супергеройского турнира по Injustice 2

Ищите себя, если смотрели на битву своими глазами.

В пятницу, 16 марта, в московском клубе Cyberspace проводили большой супергеройский турнир по Injustice 2 среди блогеров и игровых журналистов. Бои шли на вылет, а турнир в общей сложности длился более пяти часов. Шоу вели Захар Бочаров и Денис Бейсовский.

Первое место занял зритель Александр, не проигравший ни одного боя. Тут сошлись и скилл, и удача — в финале Александру трижды рандомом выпадал Супермен, которым он явно умел хорошо играть. Второе место занял Александр Пушкарь, а третье — Никита Лихачёв. Поздравляем победителей!

Полная запись турнира

Если вы присутствовали на турнире лично, то, должно быть, попали в объектив фотографа. Поищите себя на снимках ниже. Ну а если нет — то вот, как всё было.

По соседству была также лаунж-зона

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Почти все матчи заканчивались со счётом 3:0 До и после боя ведущие брали у участников короткие интервью

Победитель

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