Ещё
Фотоотчёт с супергеройского турнира по Injustice 2
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фотоотчёт с супергеройского турнира по Injustice 2 

DTF.RU 5 часов назад
Фото: DTF.RU
Ищите себя, если смотрели на битву своими глазами.
В пятницу, 16 марта, в московском клубе Cyberspace проводили большой супергеройский турнир по Injustice 2 среди блогеров и игровых журналистов. Бои шли на вылет, а турнир в общей сложности длился более пяти часов. Шоу вели Захар Бочаров и Денис Бейсовский.
Участвовали: Павел Пивоваров (DTF), Александр Пушкарь («Игромания»), Никита Лихачёв (TJournal), Андрей Загудаев (Disgusting Men), Максим Иванов («Канобу»), Денис Коробков (WELOVEGAMES), Pixel Devil и зритель из зала Александр.
Первое место занял зритель Александр, не проигравший ни одного боя. Тут сошлись и скилл, и удача — в финале Александру трижды рандомом выпадал Супермен, которым он явно умел хорошо играть. Второе место занял Александр Пушкарь, а третье — Никита Лихачёв. Поздравляем победителей!
Полная запись турнира
Если вы присутствовали на турнире лично, то, должно быть, попали в объектив фотографа. Поищите себя на снимках ниже. Ну а если нет — то вот, как всё было.
По соседству была также лаунж-зона
Болеть за Дениса WELOVEGAMES пришла армия поклонников
Почти все матчи заканчивались со счётом 3:0  До и после боя ведущие брали у участников короткие интервью
Победитель
#фото #dtf #injustice
DTF.RU: последние новости
Утренний эфир DTF: 19 марта 2018 года Видео: малайзийский город воспроизвели в Cities Skylines Видео: десять фактов о Metro Exodus
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19723
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение